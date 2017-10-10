YouTube'un reklam kazancı sağlayanlara yönelik uyguladığı çifte standart, platformun gözde YouTuber'larını çileden çıkardı.

Toplamda 13 milyon kayıtlı abone ve çok daha fazla sayıdaki kanal gösterimine sahip olan Casey Neistat ve Philip DeFranco, YouTube’un en seçkin kişiliklerinden ikisi olma özelliğini taşıyorlar. Özellikle de YouTube trendleri ve haberleriyle ilgili bildirimlerde bulunan DeFranco sitedeki en bariz seslerden biri haline geldi. Bu nedenle ne zaman bir sorunla ilgili olarak konuşma yapsa, bir çok YouTube yapımcısının dikkatini çeker.

Neistat ve DeFranco geçtiğimiz hafta platformda bulunan yapımcı ve ABC gibi seçkin markalara çağrıda bulundular. Las Vegas’ta gerçekleşen ve 50’den fazla kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden olan toplu katliamın izleri dururken DeFranco ve Neistat trajedi hakkında yaptıkları bir konuşmayı yayınlayarak, bağışların yardım amacıyla kullanılacağı bir toplu para yardımı sayfasının da duyurusunu yaptılar. Her ikisi de bu videodan kazanacakları parayı, yine yardım amacıyla kullanacaklarını belirttiler.

Fakat videonun yayınlanmasından 3 gün sonra 5 Ekim tarihinde Neistat yazdığı bir tweette bu videonun Google tarafından reklamcılar için uygun olmadığı gerekçesiyle adSense’ten kazanç sağlanmasının önlendiğini söyledi. Aynı şey, DeFranco’nun da başına geldi. Aslında normal bir uygulama. YouTube’un politikasına göre trajedilerden kazanç elde edemiyorsunuz. Her ikisi de yaşadıkları hayal kırıklığını Twitter’a taşımışlardı ama, DeFranco, ‘Jimmy Kimmel Live!’ gibi bazı kanalların ne olup bittiğini sorgulayan trajedi ile ilgili yayınlarında gerçekleşen reklamların ‘reklamı geç’ özelliği taşımadıklarını keşfetti.

"Uydurma cevaplar veriyorsunuz. Doğru konuşmuyorsunuz. Sıktı artık. Dürüst olun!"

YouTube’dan bir temsilci, ‘beyaz listede’ bulunan bazı ortakların, site üzerinde ortak olarak işletilen reklamları yayınlayabildiklerini doğruladı. Yani bu yayıncılar YouTube tarafından işaretlenmiyor ve ortakları adına reklam satışını harici satış kanalları aracılığıyla gerçekleştiriyorlar. DeFranco ve Neistat, YouTube üzerinden satışı yapılan reklamları içeren ‘AdSense’e bağlı iken, ABC gibi yayıncılar, kendilerine ait üçüncü taraf reklamlarını YouTube’da yayınlayabiliyorlar çünkü onlar YouTube’un ‘beyaz listeye’ aldıkları yayıncılar statüsündeler.

Temsilci konuyla ilgili olarak “Bu gibi durumlarda ortaklar kendi içeriklerine hizmet eden reklamları yayınlamak için reklamcılarla doğrudan çalışma gerçekleştiriyor ve bu nedenle de ürün yerleştirmede marka uygunluğu gibi sorunlarla ilgili tam sorumluluk alıyorlar” diyor.

DeFranco ve Neistat’ın şikayetlerinden sonra YouTube temsilcisi yaptığı açıklamada, beyaz listede bulunan kanalların yaşanan trajedilerle ilgili yayınları esnasında reklam yayınlıyor olmaları konusunun değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.

Yetkili aynı zamanda “Las Vegas’ta gerçekleşen olayda olduğu gibi bazı trajedilerle ilgili durumlarda bu tip ortakların, bu tip içerikler karşılığında satış yapmalarının önüne geçmek için çalışmalar yürütüyoruz. Henüz bu konudaki çalışmamızı tamamlamadık ama, yakında bitecek” dedi.

DeFranco bunun üzerine yayınladığı bir videoda, YouTube’un büyük kanallar ve kişiler karşısında kendi yapımcılarına karşı takındığı tutumun, kişinin çapına bağlı olarak uygulanan farklı kurallardan ötürü ortalama bir yapımcıya atılmış bir kazık gibi olduğunu söyledi.