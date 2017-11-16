Bir süredir Youtube'da "Konsol Üssü" kanalı tarafından başlatılan Youtube'un dibi hareketine ünlü Youtuber Barış Özcan'da katıldı.

Bir süredir Youtube'da eğer fazla popüler olmayan kanalları takip etmeyi sevenlerdenseniz, Konsol Üssü isimli oyun kanalının başlattığı "Youtube'un Dibi Hareketi"ni de duymuşsunuzdur. Zaten bir süredir en sevdiği Youtube kanallarını önermeyi düşünen ünlü Youtuber ve hikaye anlatıcısı Barış Özcan'da bu harekete katılıp "Az bilinen ama takibe değer 25 Kanal - YouTube'un dibi hareketi" başlıklı bir video yayınladı.

Temel amacı Youtube'da yüksek takipçili kanalların trendlerinden rahatsız olup daha iyi içerik üreticilerine bir kapı açmak olan bu hareket gittikçe de büyüyor. Barış Özcan'da bu harekete katılan bir kaç yüksek takipçili kanallardan biri oldu. Tamı tamına 25 takip etmeye değer kanalı, videosunda listeleyen Özcan bu harekete en büyük destek verenlerden de biri oldu.

Başlangıcından itibaren oldukça güzel bir ivme yakalayan hareket daha devam edecek gibi. Ayrıca Barış Özcan'ın birinci sıraya koyduğu 800 takipçili kanalla da ortaklaşa video çekmesi, epey güzel bir jest olmuş. Barış Özcan'ın önerdiği kanalları aşağıda tam liste halinde bulabilirsiniz. Ayrıca hareketi başlatan videoyu da buradan izleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hareket içerik kalitesinden rahatsızlık duyulan Youtube'a biraz olsun kalite getirecek mi?