YouTube, Google Chromebook reklamını spam olarak gösterip yayınlamadı. Videonun, diğer suçsuz videolar gibi otomatik kontrol sistemine takıldığı düşünülüyor.

YouTube’un videoları otomatik olarak kontrol etme algoritması dönem dönem saçma kararlar verebiliyor. Son zamanlarda içerik oluşturucularının karşısına sık sık gelmeye başlayan spam filtresi, hiçbir neden yokken karşımıza çıkabiliyor. Uzun süreden beri kullanıcıları sinir eden bu olay, şimdi de bizzat Google’a rahatsızlık vermeye başladı.

The Next Web’e göre Google’ın yayınladığı son Chromebook Pixel videosu spam olarak işaretlendi. Olay şu anda düzelmiş görünüyor, ancak her suçsuz insanın bu düzeltmeyi yapabilme imkanı yok.

YouTube’un spam filtresi için geliştirdiği algoritma, bir Google içeriğini bile “YouTube’un spam, sahtekarlık uygulamaları ve dolandırıcılık politikalarından birini ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırması, birazcık trajikomik bir olayı karşımıza çıkartıyor.

Bu duruma gülüp geçmek mümkün olsa da, olayın ardında ciddi bir sorun yatıyor. YouTube, bu algoritmada hangi araçlara yer veriyor? Videolar kontrol edilirken makine öğrenimi işin içinde yer alıyor. Bu algoritmanın son derece sinir bozucu bir şekilde geliştiğini gözlemlemek Google için de pek güzel bir deneyim olmuyordur. Google’ın bu konuda en yakın zamanda yeni bir önlem almasını iple çekiyorum. YouTube’da hiç alakası yokken videolar filtreye takılabiliyordu.