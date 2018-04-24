ZenFone Max Pro Hakkında Aklınıza Gelebilecek Tüm Sorular

Çift SIM kart desteği ve uygun fiyatıyla göz dolduran Zenfone hakkında tüm detaylar bu başlıkta beraber değerlendiriyoruz.

Asus kısa bir süre önce ZenFone Max Pro’yu piyasaya sürdü. Telefon fiyat aralığı düşünüldüğünde rakiplerine oldukça zorlu anlar yaşatacağa benziyor. Ancak telefon hakkında kullanıcılar nezninde pek çok soru mevcut. Merak edilen soruların cevaplarını birlikte arayalım.

ZenFone Max Pro’nun Genel Özelliklerini İçeren Bir Tablo Mevcut mu?

ZenFone RAm değeri Kaç?

Şu an için 3GB VE 4GB RAM olarak sunulan ZenFone Max’IN 6GB’lik varyasonunun da eli kulağında.

Çerçevesiz ZenFone Max Tasarımı Mevcut mu?

Evet, Redmi Note 5’e oldukça benzeyen çerçevesiz bir tasarımı da mevcut

ZenFone’da da Çift Kamera Mevcut mu?

Evet, 13MP ve 5MP’lik 2 kamera cihazın arka kısmında sizleri bekliyor.

Kulaklık Girişi Var mı?

Evet, beklendiği üzere cihazda kulaklık girişi mevcut.

Cihaz microSD’yi Destekliyor mu?

2TB’a kadar destekliyor

Cihazda Portre Modu Mevcut mu?

ZenFone Max Pro ön kamerasında portre modu mevcut değil.

Şarjı Ne Kadar Gidiyor, 4K Video Çekebiliyor mu?

Ortalama kullanımda şarkı 2 gün kadar dayanabilirken, 30fps ile 4K kayıtlar almak mümkün.

Cihazın Çift SIM kart desteği var mı?

Evet, 2 adet nano sim kart girişi mümkün.

Zenfone Max Pro Ne Kadar Sürede Şarj Oluyor, Hızlı Şarjı Destekliyor mu?

2 saat içerisinde %10’dan %100 şarja ulaşabiilirsiniz. Evet, hızlı şarjı destekliyor.

Zenfone Max Pro’nun Fiyatı Ne kadar Olacak, Türkye’ye Geldi mi?

Henüz Avrupa pazarına girmeyen cihaz en düşük varyasoynda 165 Dolar’a satılırken, En yüksek özelliklere sahip versiyonu 226 Dolar’a alıcı bulacak. Henüz Türkiye’de satışına dair bir haber mevcut değil.