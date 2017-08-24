Dünyanın en iyi futbol takımlarından olan Barcelona’nın sosyal medya hesabının çalınmasına karşılık Rus futbol takımı Zenit’ten mizahi bir paylaşım geldi.

Dün yaptığımız bir haberde, güvenlik grubu OurMine’ın Barcelona’nın Twitter sayfasını ele geçirdiğinden bahsetmiştik. İsimlerini dünyaca tanınan kişilerin ya da kurumların hesaplarını ele geçirmesiyle sık sık duyduğumuz OurMine, Google’ın CEO’sundan tutun da Mark Zuckerberg dahil birçok kişinin hesaplarını ele geçirmişti. Hatta geçtiğimiz hafta başı beladan kurtulmayan HBO’nun da Facebook ve Twitter hesapları, bu grubun eline geçmişti.

Şu sıralar yapılan hack saldırılarının arkasında genelde Rusların olabileceği şüphesini mizaha döken Rus futbol takımı Zenit ise, Barcelona’nın başına gelen duruma eğlenceli bir cevap verdi. Zenit’li bir futbolcunun bilgisayar başında olduğu bir fotoğraf paylaşımı yapan Zenit’in Twitter sayfası, yanına ‘Biz yapmadık’ notunu düştü.

Hacklenen Barcelona’nın Twitter profilinden ‘Barcelona’ya hoş geldin Di Maria’ gönderisi paylaşılmış, daha sonra bunun hacklenme durumu olduğu anlaşılmıştı.