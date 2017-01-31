Tüm Evren Bir Holografik Yansıma Olabilir mi?

Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yaşayan bilim insanları, zihinlerimizi eritecek bir teoriye imza attılar.

Zihninizin dizginlerini ele alın, ancak tüm evrenin aslında bir hologram yansıması olması ciddi bir olasılık. Söz konusu teori yeni sayılmaz; hatta 1990'lı yıllardan beri tartışılıyor. Ne var ki Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık'taki bilim insanları yaptıkları yeni araştırmaya dayanarak, olasılığın düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Kozmik mikrodalga düzensizliklerine (Big Bang kalıntıları) dayanan bulgular, mevcut modeller için olduğu kadar bir hologram evreni için fazlasıyla kanıt olduğunu öne sürüyor.

Southampton Üniversitesi'nden Matematik Bilimleri Profesörü Kostas Skenderis, PhysOrg'a verdiği demeçte, "Üç boyutlu bir görüntünün iki boyutlu bir yüzeye kodlandığını düşünün: Örneğin bir kredi kartında kullanılan sıradan hologramları... Ancak, bu ölçekte tüm evrenin kodlandığını hayal edin."

Holografik evren kavramı, fizikçiler için çok çekici. Düzensizlikleri, Einstein'ın genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniği ile bağdaşıyor. Einstein'ın bulguları, evreni geniş ölçekli açıklamakta iyi iş çıkarsa da, maalesef kuantum seviyesinde tam karşılık görmüyor. Hologram ilkesi sicim teorisi ile paralellik gösteriyor, lakin M-teorisi (11 boyut) gibi yüksek boyut seviyeleri üzerinde çalışmak yerine iki boyuta odaklanıyor.

Beyniniz patlama seviyesine geldiyse sizi suçlamıyoruz. Rahatlamanızı öneriyoruz, çünkü holografik evren ilkesi hayatımızı pek değiştirmeyecek.