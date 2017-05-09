Beyin Asla Unutmaz ve En Kritik Şeyleri Bile Hatırlıyor!

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni deney, beyin ve onun muazzam kapasitesi ile ilgili bir sırrı daha ortaya çıkardı.

"Zihin, bedenden üstündür" sözü bir kez daha gerçekliğini ispatladı. Alanlarında uzman nörologların bir araya geldiği bir araştırma ekibi, beynin nelere muktedir olduğunu bir kez daha ispatladı. Basit bir örnek vermemiz konuyu kavramakta yardımcı olacaktır: Eğer siz daha bebekken evinizde farklı bir yabancı dil konuşulduysa, siz artık o dili konuşma becerisini kaybetseniz bile onu asla unutmuyorsunuz.

Söz konusu araştırmaya dahil bulgular, Royal Society Open Science'da yayınlandı. Test, Hollandalı ailelerin 6 ay ve yıl aralıklarında evlatlık aldıkları çocuklar sayesinde gerçeklikle buluştu. Doğal olarak hiçbir çocuk akıcı bir şekilde Korece konuşmayı başaramadı lakin Kore ve Felemenkçe dilleri arasındaki karşıtlıkları ve ana dillerinin doğru telaffuzları kolayca saptamayı başardılar.

Güney Kore Hanyang Üniversitesi'ndeki uzman Jiyoun Choi, konuyu şöyle özetledi: "Bir dili öğrenmek ve onun detaylarını tanımak aslında bilinçaltında gerçekleşiyor. Konuşma ve okuma gibi detaylar bilinç üstü düzeyde mümkün olsa dahi, bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey asla unutulmaz. Deneyde 6.ayda evlat edinilen çocukların bile, dile yatkınlıklarının muazzam düzeyde olduğunu saptadık." açıklamasında bulundu.