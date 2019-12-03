1 Dolara Kalabileceğiniz İlginç Ötesi Japon Oteli

Konaklama konseptleri konusunda her geçen gün yeni yapılar ortaya çıkıyor ancak Japonya'daki bir otel, ilginç ötesi fiyatlandırma politikasıyla diğerlerinden oldukça farklı. Misafirlerine geceliği 1 dolara konaklama imkânı sunan otel, müşterilere tek bir şart sunuyor. O da bütün gecenizin canlı yayınlanacak olması. Gelin bu ilginç otele yakından bakalım.

Yaşadığınız ülkeden farklı bir ülkeye gittiğinizde konaklayacağınız yeri seçmek oldukça zor olabilir. Bu konuda otellerin farklı özelliklerine odaklansanız da fiyatlandırmanın son kararda etkili olduğu herkesçe kabul edilecek bir gerçek. İşte tam da bu noktadan yola çıkan bir otel, Japonya'nın Fukuoka kentinde konaklayacak yer arayanlara 1 dolara 1 gece konaklama imkânı sunuyor fakat müşterilerden istenen ufak bir istek var.

Büyükannesinin sahibi olduğu Asahi Ryokan isimli oteli işletmeye başlayan 27 yaşındaki Tetsuya Inoue, otelin müşterilerini nasıl artırabileceğini düşünmeye başlamış ve aklına ilginç bir fikir gelmiş. Günümüz dünyasının olmazsa olmazı interneti işin içine dâhil etmek isteyen Inoue, gelen misafirlerin gecesinin canlı olarak yayınlanması kaydıyla 1 dolara konaklayabilmelerine imkân veren bu ilginç konsepti hayata geçirmiş.

Geceliği 1 dolar olan odalar bu şekilde görünüyor:

Gecesinin tamamının canlı yayınlanması konusunda ilk başta tereddüt yaşayan müşterilerin birçoğu, bu ilginç fikre ayak uydurmuş ve konsept yoluna başarıyla devam ediyor. Gizlilik konusunda endişe yaratacak bu konseptteki canlı yayınlarda bazı kısıtlamaların olması müşterilerin ikna olmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin canlı yayında herhangi bir ses akışı bulunmuyor. Bu da misafirlerin yaptığı özel telefon görüşmelerinin yayını izleyenler tarafından dinlenmediği anlamına geliyor.

Otelde konaklayacak misafirlerin odadaki ışığı kapatmasına da izin veriliyor. Aynı zamanda banyo alanı kameranın menzilinin dışında yer alıyor. Konsept konusunda açıklamalarda bulunan işletmeci Tetsuya Inoue, "Günümüzde gençler artık mahremiyete eskisi kadar önem vermiyorlar. Sadece 1 günlüğüne canlı yayınlanmak, bazı kişiler için sorun oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

Bu farklı otelin yayınlarının One Dollar Hotel isimli YouTube kanalı üzerinden yapıldığını belirtelim. Kayıtların yapıldığı odaların kimse tarafından kiralanmaması durumunda Tetsuya Inoue'nun ofisinden canlı yayın yapacağını söylediğini de ekleyelim. Siz böyle bir teklife karşı nasıl yaklaşırdınız? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.