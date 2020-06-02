1 Haziran 2020’de Yaşanan Küçük Ama Etkili Otomobil Zamları

Salgın döneminin ardından başlayan normalleşme süreci için devlet tarafından yapılan ilk düzenlemelerden birisi, çeşitli yüklü masraflar için kolay kredi imkanı olmuştu. Kamu bankalarının bünyesinde verilen yeni kredi paketleri arasında en dikkat çeken detay, sıfır ve ikinci el otomobil alımlarında kullanılabilecek avantajlı paketti.

Salgın döneminin ardından başlayan normalleşme süreci için devlet tarafından yapılan ilk düzenlemelerden birisi, çeşitli yüklü masraflar için kolay kredi imkanı olmuştu. Kamu bankalarının bünyesinde verilen yeni kredi paketleri arasında en dikkat çeken detay, sıfır ve ikinci el otomobil alımlarında kullanılabilecek avantajlı paketti.

Böyle bir düzenlemeyle vatandaşların hem sıfır hem de ikinci el otomobillere ilgi göstereceğini doğal olarak tahmin eden firmaların büyük bir kısmı, sıfır otomobillere zam yapmaya başladılar. 1 Haziran 2020’de yaşanan fiyat artışları; son yıllarda yaşanan artışların yanında devede kulak kalıyor. Ancak bu kez zammın nedeni vergi oranlarındaki artış değil, firmaların yeni kredi düzenlemesini bir fırsat olarak görmesi.

Aniden artan otomobil fiyatları:

Söz konusu fiyat artışları, kredi paketinin kapsadığı, Türkiye’de üretim yapan firmalardan geldi. Yapılan zamlar, ihtiyaçları doğrultusunda her gün firmaların fiyat listesine göz atan vatandaşlar tarafından fark edildi ve Ekşi Sözlük ile Donanım Haber gibi platformlarda konu başlıkları açıldı.

Marka ve modele göre 1.000 TL’den 9.000 TL’ye kadar yapılan firma kaynaklı “kredi paketi” zamları, vatandaşlardan da yoğun bir şekilde tepki toplamaya başladı. Zira yeni açıklanan kredi paketiyle zaten fiyatların ep yaktığı şu dönemde insanlar, otomobil sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmıştı. İşte firmalar da bu adımı ticari birer fırsat olarak görmüşler ki ortada vergi zammı bile yokken fiyat güncellemesi sunmuşlar.

Örneğin Renault’un en uygun fiyatlı sıfır otomobillerinden Clio:

Pek çok otomobil firmasının resmi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerinde önceki dönemde uygulanan fiyat listesine ulaşmanız mümkün değil. İnternet siteleri geçmiş tarihlerde arşivleyen servisler de firmaların resmi fiyat listelerinde çalışmıyor. Bunun haricinde daha önce farklı kaynaklara taşınan fiyatları ya da yayınlanan PDF dosyalarını referans almak hatalı bilgiye neden olabilir. Piyasadaki genel durum, yukarıdaki Renault Clio örneği üzerinden açık bir şekilde örneklendirilebiliyor.

İkinci elde de durum farklı değil: Kredi var, araç var ama fiyatlar yüksek

TÜİK verilerine göre mart ayından Nisan ayına ikincil el otomobillerin fiyatları zaten %8 oranında artmıştı. Ancak ikinci el otomobilde fiyatları, yeni kredi paketinin de yukarıya çektiğini söyleyebiliriz. Yaşanan fiyat artışları ise satıcılara bağlı olarak değiştiğinden net bir rakam söylemek için önümüzdeki ayın raporlarını beklemek durumdayız.

Kamu bankalarının kredi kampanyasıyla alınabilecek yerli üretim otomobillere buradan, yılın en çok satan ikinci el otomobillerine de buradan ulaşabilirsiniz. Eğer yaşanan otomobil zamlarını gözlemlediyseniz, yorumlar bölümünde diğer takipçilerimizle de paylaşabilirsiniz.