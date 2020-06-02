Kamu bankalarının koronavirüs sonrası normalleşme süreci için açıkladığı kredi paketleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar, bu süreçte yeni bir araç almak için harekete geçtiler. Ancak kamu bankalarının kredi paketinin tüm araçları kapsamadığını unutmamak gerekiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, kamu bankalarının yeni kredi paketinden bahsetmiştik. Bu paketler, vatandaşların ev ya da araba almak için kullandıkları kredileri, özel bankalara oranla çok daha cazip bir şekilde sunuyor, ayrıca 6 ay ödeme erteleme imkanı sunuyor. Hal böyle olunca da yeni bir araba hayali kuran vatandaşlar, kamu bankalarının yeni kredi paketlerinin hangi araçlar için geçerli olduğunu merak etmeye başladılar.

Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu kredi paketinin sadece yerli üretim araçları kapsadığı belirtildi. Yani vatandaşlar, bu paketten faydalanmak istedikleri takdirde herhangi bir sıfır araç satın alamıyorlar. Aracın yerli üretim olması, bu kredi paketinden faydalanmanın ilk şartı. Peki hangi araçlar yerli üretim? Dilerseniz hemen, son 24 saattir merak edilen bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Kamu bankalarının yeni kredi paketi, vatandaşlara 0.49 ile 0.69 oranında değişen faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor. Koronavirüs sonrası normalleşme dönemi için başlatılan bu oran, aslında fazlasıyla makul kabul edilebilir. Üstelik 6 ay ödeme yapmama imkanı da vatandaşlara ayrı bir avantaj sunuyor. Ancak kamu bankalarının bu paketinden faydalanmak için aşağıdaki otomobil markalarından bir tanesinin tercih edilmesi gerekiyor;

Türkiye'de üretim yapan otomobil üreticileri

Binek otomobiller için

Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Toyota

Ticari araçlar için

Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Mercedes

GAZ

Geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer kredi paketleri açıklanmış ve yine bu paketler kapsamında sadece yerli üretim otomobillerin paket kapsamında dahil edildiği açıklanmıştı. Yukarıda listelediğimiz otomobil üreticileri, önceki kampanyalara dahil olan şirketlerin birebir aynısı.

Koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde karşımıza çıkan bu kredi paketi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Şu ana kadar resm bir açıklama yapılmamış olsa da söz konusu kredi paketlerinin yalnızca Türkiye'de üretimi yapılan modelleri kapsayacağı söyleniyor. Dolayısı ile yukarıdaki listede bulunan şirketlerden birinin yurt dışında üretilen bir modeli kredi paketi dışında kalabilir.