Video paylaşım platformu YouTube’da kayda aldığı Kendin Yap (DIY) projeleri ile bilinen Sean Hodgins, elindeki kısıtlı imkanları kullanarak 1 Kilopixel görüntü sensörü yaptı.

Uzmanların ve profesyonellerin yardımı olmaksızın gerçekleştirilen Kendin Yap (DIY) projeleri, tabiri caizse aldı başını gitti. Artık herkes evinde büyük küçük pek çok ürün imal edebiliyor. Bu bazen bir kütüphane, bazen dekoratif aksesuarlar olabiliyor.

Elbette, herkesin Kendin Yap (DIY) projesi bu kadar basit değil. Örneğin; geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız bir haberde, sıradan ucuz bir elektrikli robot süpürgeye uçma yeteneğini kazandıran YouTuber’ı sizlere aktarmıştık. Fakat siz o habere geçmeden evvel, sizleri çok ilginç bir DIY projesi ile daha tanıştırmak istiyoruz.

YouTube’da 40 bin gibi oldukça mütevazi bir kitleye hitap eden Sean Hodgins adındaki bir içerik üreticisi, geçtiğimiz günlerde oldukça iyi şekilde çalışan 1 Kilopixel görüntü sensörü yaptı. Öncelikle kendi görüntü sensörünüzü yapmanın, birkaç tahta parçasını birleştirmenin çok ötesinde bir şey olduğunu söyleyelim.

Hodgins, buradan ulaşabileceğiniz internet sitesinde Kendin Yap (DIY) projesini nasıl oluşturduğunu adım adım anlatıyor. “Bu proje gerçekten ucuz ya da kolay değil. Ancak dijital kameraların nasıl çalıştığını öğrenmek için bir meydan okuma ve bir yol arıyorsanız, bu kesinlikle sizin için biçilmiş kaftan!” ifadelerini kullanan YouTuber, “Parçaları 3D olarak basabilmeniz, devre kartlarını lehimleyebilmeniz ve Arduino'ları programlayabilmeniz için kameraların nasıl çalıştığı hakkında temel bir bilgiye sahip olmanız gerekir” diyor.

Hodgins, projesini hayata geçirmek için 32x32 fotoğraf hücresi matrisli bir Görüntü Sensörü Devre Kartı satın aldı. Bu devre kartındaki her bir parçanın lehimlenmesi ve elle yerleştirilmesi gerekiyordu. Söz konusu işlem, Hodgins gibi bu alanda yetenekli birisinin bile yaklaşık 2,5 saatini aldı. Eğer bu işe baş koyarsanız, boyun ve sırt ağrılarının beraberinde geleceğini bilmenizde fayda var.

Ortaya çıkan ürüne gelince; hemen aşağıda Hodgins’in Kendin Yap (DIY) görüntü sensöründen elde edilen fotoğrafı görüyorsunuz. Mevcut şartlar dahilinde bundan iyisini görmek pek de mümkün değil; ancak proje, günümüz dijital görüntü sensörlerinin ne kadar sofistike olduğunu düşününce, kesinlike bir takdiri hak ediyor. Görünüşe göre Sony'nin endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. En azından şimdilik.

Bu proje hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya projeyi kendiniz yapacak kadar cesursanız, buradan Hodgins'in ‘Talimatlar’ sayfasına gidebilirsiniz.

1 Kilopixel görüntü sensörü yapılış videosu