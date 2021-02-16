Para Üstünü Vermeyen İşletme Tazminat Ödeyecek

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bozuk para olmadığı gerekçesi ile 1, 5 ya da 10 kuruş gibi küçük meblağları para üstü olarak vermeyen işletmelerin suç işlediğini, müşterinin isterse tazminat davası ile 5 bin TL'ye kadar tazminat ödemesi alabileceğini açıkladı.

Marketlerdeki çoğu üründe 4,99 TL, 29,99 TL ya da 14,90 TL gibi etiket fiyatları ile karşılaşıyoruz. Ürünü alıp kasaya gittiğimizde ise çoğu zaman bu ücretler için bozuk para olmadığı gerekçesi ile para üstü alamıyoruz.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, market, bakkal ya da mağaza fark etmeksizin müşterinin dikkatini çekmek için bu tarz fiyatlandırma politikası uygulayan ancak para üstü vermeyen işletmelerin suç işlediğini, tüketicinin bu işletmelerden 5 bin TL’ye kadar tazminat alabileceğini açıkladı.

"1 kuruş para üstünün ödenmemesi suçtur"

Kasada bozuk para olmadığı için 1, 5 ya da 10 kuruşun para üstü verilmemesinin suç olduğunu belirten Gündüz, bu paraların biriktikçe büyük meblağlar oluşturduğunu ve bu yüzden de müşterinin mutlaka para üstü talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Para üstünü ödememenin haksız kazanç olduğunu dile getiren Gündüz, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Vitrinlerde, pazarlarda, büyük mağazalarda etiket üzerinde fiyatlara aldanıyor ya da dikkat etmiyoruz. Etiketlerde 19.99 kuruş, 19.90 gibi fiyatlar yazılıyor. Tüketicilerimizin burada büyük hak kaybı var. Para üstü ödenmeyen 1, 10 kuruşlar yıllık totalde büyük meblağlar yapıyor. Vergi usul kanuna göre 1 kuruş para üstünün ödenmemesi suçtur. Vergi dışı kayba yol açıyor. Ülkenin vergi kaybında, herkes kayıp yaşar.”

İşletmeler ya doğru fiyatlandırma yapmak ya da kasada bozuk para bulundurmak zorunda

Gündüz, Ticaret Bakanlığı, ticaret ve esnaf odalarına çağrıda bulunarak fiyat etiketlerinin kontrol altında tutulması gerektiğini, işletmelerin ya doğru fiyatlandırma yapmak ya da kasada bozuk para bulundurmak zorunda olduğunu belirtti.

Müşterinin para üstü vermeyen işletmelere tazminat davası açabileceğini dile getiren Gündüz, şu ifadeleri kullandı; "Size para üstü verilmediğinde ya da para üstü vermeyip ürünü iade etmenizi önerdiklerinde tutanak tutup, imzalattırın. Tutanakla kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonrası şikayet kabul edilirse firma 10 kuruşu öder. Hakem heyetinden alınan evrakla maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. 10 bin liraya kadar maddi ve manevi tazminat davasında kişiler harç ödemiyor. Masraf yapmadan açılabilen davada alınacak kararla firmaya ceza kesilir ayrıca firma tüketiciye de 4-5 bin lira civarında tazminat ödemek zorunda kalır."