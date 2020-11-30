Doğal Seçilim başlığı altında düzenlenecek 10. Gelişim Platformu, devam etmekte olan pandemi nedeniyle bu yıl katılımcılarını online olarak ağırlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu (DEÜ EMT) tarafından düzenlenecek olan 10. Gelişim Platformu, iki gün boyunca gerçekleştirilecek workshoplar, vaka analizi yarışmaları, kişisel gelişim seminerleri ve sosyal aktiviteler ile Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerini iş dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmayı ve iki kişisel gelişim ve kariyer eğitimleri sunmayı amaçlıyor.

10. Gelişim Platformu, devam etmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle diğer pek çok etkinlik gibi online olarak gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinliğin temasını ise “Pandemi Sonrası Değişen/Geliştirilen İş Modelleri ve Yeni Normale Uyum” oluşturacak.

10. Gelişim Platformu etkinliğinde pandemi sırasında sahip olduğu imkanları en iyi şekilde kullanan, kriz yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ve kendine güvenen şirketlerin öğrenciler ile bir araya getirilmesi ve deneyimlerini paylaşması planlanıyor. Böylece profesyonelliğe hazırlanan öğrenciler, iş dünyasında doğru ve yanlış hamlelerin neler olduğunu daha iyi kavrayabilecekler.

1-2 Aralık tarihlerinde tamamen online olarak gerçekleştirilecek “Doğal Seçilim” başlıklı 10. Gelişim Platformu hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe başvurmak deuemt.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.