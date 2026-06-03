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Haziran 2026 Land Rover Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Range Rover, En Ucuz Ferrari'den 2 Kat Pahalı

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Land Rover’ın Haziran 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın güncel listesinde Range Rover Evoque 6.346.495 TL’den başlarken, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover ailesinde farklı motor ve donanım seçenekleri yer aldı. Bazı modellerde takas desteği bilgisi de paylaşıldı.

Haziran 2026 Land Rover Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Range Rover, En Ucuz Ferrari'den 2 Kat Pahalı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Land Rover, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport, Range Rover, Defender, Discovery Sport ve Discovery modelleri yer alıyor.

Bu içerikte Land Rover’ın Haziran 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan motor bilgilerini bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Land Rover Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Range Rover, En Ucuz Ferrari'den 2 Kat Pahalı
RANGE ROVER EVOQUE
DISCOVERY SPORT
RANGE ROVER VELAR
DEFENDER +3

Land Rover fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Range Rover Evoque 6.346.495 TL -
Discovery Sport 8.017.474 TL -
Range Rover Velar 10.894.436 TL -
Defender 13.720.450 TL -
Discovery 16.217.737 TL -
Range Rover Sport 23.017.071 TL -
Range Rover 26.689.551 TL -

Range Rover Evoque fiyatları - Haziran 2026

RANGE ROVER EVOQUE

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.498 cc - 160 bg, Benzin - Mild Hybrid S 6.346.495 TL -
1.498 cc - 160 bg, Benzin - Mild Hybrid Dynamic SE 6.940.650 TL -
1.498 cc - 269 bg, Benzin - Plug-in Hybrid S 7.815.487 TL -
1.498 cc - 269 bg, Benzin - Plug-in Hybrid Dynamic SE 8.274.547 TL -

Range Rover Evoque, Land Rover ürün gamının daha kompakt SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şehir içi kullanımda premium SUV karakterini daha ulaşılabilir boyutlarla sunan model, Haziran 2026 listesinde mild hybrid ve plug-in hybrid seçenekleriyle yer alıyor.

Range Rover Evoque opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery Sport fiyatları - Haziran 2026

DISCOVERY SPORT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.498 cc - 269 bg, Benzin - Plug-in Hybrid Dynamic S 8.017.474 TL -
1.498 cc - 269 bg, Benzin - Plug-in Hybrid Landmark 8.647.042 TL -

Discovery Sport, Land Rover’ın daha aile odaklı SUV seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. Plug-in hybrid motor yapısıyla sunulan model, geniş kullanım alanı ve günlük kullanıma uygun yapısıyla öne çıkarken Haziran 2026 listesinde iki farklı donanım paketiyle paylaşılıyor.

Discovery Sport opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Velar fiyatları - Haziran 2026

RANGE ROVER VELAR

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.997 cc - 204 bg, Dizel - Mild Hybrid S 10.894.436 TL -
1.997 cc - 204 bg, Dizel - Mild Hybrid Dynamic SE 12.075.467 TL -

Range Rover Velar, tasarım odaklı SUV yapısıyla Range Rover ailesinde farklı bir konuma sahip. Dizel mild hybrid motor seçeneğiyle listelenen model, S ve Dynamic SE donanımlarıyla sunuluyor. Haziran 2026 fiyat listesinde başlangıç fiyatı 10.894.436 TL olarak paylaşıldı.

Range Rover Velar opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Defender fiyatları - Haziran 2026

DEFENDER

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.997 cc - 200 bg, Dizel - Mild Hybrid Defender 110 Ultimate 13.720.450 TL -
4.395 cc - 635 bg, Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA 33.675.027 TL -
4.395 cc - 635 bg, Benzin - Mild Hybrid Defender 110 OCTA Black 36.004.428 TL -

Defender, Land Rover’ın arazi karakteri en güçlü modellerinden biri olarak ürün gamındaki yerini koruyor. Haziran 2026 listesinde Defender 110 gövde tipiyle yer alan modelde dizel mild hybrid seçeneğin yanında yüksek güçlü benzinli mild hybrid OCTA versiyonları bulunuyor.

Defender opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Discovery fiyatları - Haziran 2026

DISCOVERY

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.997 cc - 350 bg, Dizel - Mild Hybrid Dynamic HSE 16.217.737 TL -

Discovery, Land Rover’ın geniş SUV seçeneklerinden biri olarak listede tek donanım paketiyle yer alıyor. Dizel mild hybrid motorla sunulan model, büyük gövde yapısı ve çok yönlü kullanım beklentilerine yanıt veren karakteriyle özellikle aile ve uzun yol kullanımına yönelik bir seçenek oluşturuyor.

Discovery opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover Sport fiyatları - Haziran 2026

RANGE ROVER SPORT

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.997 cc - 300 bg, Dizel - Mild Hybrid Dynamic HSE 23.017.071 TL -
2.997 cc - 350 bg, Dizel - Mild Hybrid Autobiography 24.003.394 TL -

Range Rover Sport, markanın daha dinamik karakterli üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak konumlanıyor. Haziran 2026 listesinde dizel mild hybrid motorla paylaşılan model, Dynamic HSE ve Autobiography donanımlarıyla farklı konfor ve donanım beklentilerine hitap ediyor.

Range Rover Sport opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Range Rover fiyatları - Haziran 2026

RANGE ROVER

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2.997 cc - 300 bg, Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase Signature 26.689.551 TL -
2.997 cc - 300 bg, Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase Signature Plus 28.116.572 TL -
2.997 cc - 350 bg, Dizel - Mild Hybrid Standard Wheelbase Autobiography 32.502.562 TL -
2.996 cc - 460 bg, Benzin - Plug-in Hybrid Standard Wheelbase Autobiography 32.565.519 TL -
2.996 cc - 350 bg, Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase Autobiography 33.677.756 TL -
2.996 cc - 350 bg, Dizel - Mild Hybrid Long Wheelbase Autobiography 7-Koltuk 32.796.361 TL -
2.996 cc - 460 bg, Benzin - Plug-in Hybrid Long Wheelbase Autobiography 33.027.202 TL -

Range Rover, Land Rover ürün gamının en üst konumlu SUV modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Standard Wheelbase ve Long Wheelbase seçenekleriyle sunulan modelde dizel mild hybrid ve benzinli plug-in hybrid motor seçenekleri bulunuyor. Haziran listesinde başlangıç fiyatı 26.689.551 TL oldu.

Range Rover opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Land Rover Türkiye

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