10. İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri Online Gerçekleşti

Eskişehir Teknik Üniversite bünyesinde yer alan ve Eskişehir'in en büyük öğrenci topluluklarından birisi olan Endüstri ve Verimlilik Kulübü tarafından 19 Aralık’ta düzenlenen Çevrimiçi 10. İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri ilgi odağı olarak kontenjanlarını etkinlik duyurulduktan kısa süre sonra doldurup istikrarlı başarısını sürdürdü.

Etkinlik; değerli seminerler, eğitimler ve mülakat simülasyonlarının yanı sıra, katılımcılarına dünya çapında tanınmış markalarda staj yapma imkânı sundu. 10. İİKS, bu sene 180’den fazla aktif katılımcı ile Zoom üzerinden gerçekleşti. 5 oturumdan oluşan etkinlikte etkili sunumlar, mülakat simülasyonları, çeşitli aktiviteler ve 50’den fazla ödül içeren çekilişler yer aldı.

Seminer, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Oturumlarda iş dünyasındaki profesyonelliklerini ve bilgi birikimlerini katılımcılara aktaran Anadolu Isuzu, Eczacıbaşı, Şişecam, Inditex, Tchibo, Fiat Chrysler şirketlerinden insan kaynakları uzmanları ağırlandı.

Etkinlik ilk oturumunda Şişecam İnsan Kaynakları Müdürü Metin Tutçuoğlu ile başladı. Şişecam’ın ve kendisinin tanıtımından sonra CV’lerde kendisinin en çok nelere dikkat ettiklerini, CV hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar ve birçok yararlı bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi. Şişecam İK ekibinin gün boyu yaptığı mülakat simülasyonları ile etkinlik devam etti.

Etkinliğin ikinci oturumunda Tchibo İşe Alım ve Eğitim Uzmanı Aygün Çelik ile devam etti. Tchibo’nun Türkiye ağından ve firma tanıtımıyla başlayan oturum, Aygün Hanım’ın CV’ler ve mülakatlarda dikkat ettiği hususlardan bahsetmesi, çağın gerektirdiği ve herkesin bilmesi gereken bazı noktalara değinerek oturum sonlandırıldı. Tchibo’nun İK ekibi toplantıdan sonra arka planda yaptığı mülakat simülasyonları ile etkinliğe eşlik etti.

Üçüncü oturumda İnditex firmasından Kıdemli Yetenek ve Eğitim Uzmanı Didem Yücel yer aldı. İnditex’in globalliğine çok başarılı bir şekilde uyum sağlamış olan Didem Yücel, globalliğin iş hayatındaki önemini, dünya insanı olmanın ne denli önemli olduğunu vurgulayan sunumu ile üçüncü oturum son buldu.

Etkinlik dördüncü oturumunda Eczacıbaşı Vitra İnsan Kaynakları ekibinden Gülsüm Buğdaycıoğlu ve Hande Yaman yer aldı. Eczacıbaşı’nda işe alım süreçlerinin nasıl işlediğinden bahsedip, adaylarda en çok dikkat ettiği noktalardan bahsettiler. EVK sayesinde tanıştıkları ve şuan işletmelerinde çalışan kişiler de seminere katkıda bulundu.

Günün son etkinliğinde Fiat Chrysler Automobiles firması İnsan Kaynakları ekibinden Ecem Tonka yer buldu. Otomotiv sektöründeki işe alım süreçleri hakkında bilgilendirme ile başlayan oturum, sektördeki iş potansiyelleri ve Fiat’ın işe alım politikaları işlenerek son buldu.