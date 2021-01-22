10 Milyon Doz Koronavirüs Aşısının Türkiye'ye Geleceği Tarih

NTV'nin edindiği bilgiye göre CoronaVac aşısının ikinci dozu, pazar günü sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmiş olacak. İkinci partide 10 milyon doz aşının geleceği ve Türkiye'nin aldığı toplam aşı sayısının 13 milyona çıkacağı aktarılıyor.

Türkiye'nin satın alıp uygulamaya başladığı Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'ın ikinci partisinin ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti Sinovac aşısının bu hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıklarken NTV de edindiği bilgiye görey aşıların pazar günü Türkiye'ye ulaşmasını bekliyor.

Aktarılan bilgiye göre aşıları taşıyan kargo uçağı, yarın Çin'den yola çıkacak ve pazar sabahı Türkiye'ye ulaşacak. İlk partide Türkiye'ye üç milyon aşı gönderilirken yeni partide ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Böylece Türkiye, toplamda 13 milyon doz aşıya ulaşmış olacak.

Türkiye'de aşı olanların sayısı 1,2 milyona yaklaştı:

Türkiye'de geçtiğimiz hafta itibarıyla öncelik sırasına göre sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama çalışmaları başlamıştı. Aşılama sürecinde vatandaşların hem aşıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak hem de kaç kişinin aşılandığını göstermek için bir internet sitesi oluşturan Sağlık Bakanlığı, bu sitede toplam aşılanan kişi sayısını gösteriyor.

İnternet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye'de 20 Ocak Çarşamba günü itibarıyla toplam aşılanan kişi sayısı 1 milyonu aşmıştı. 22 Ocak Cuma saat 18.20 itibarıyla da aşı olanların sayısı 1 milyon 198 bin 900'e ulaşmış durumda.

Aşılama sürecinin en başında sağlık çalışanları yer alıyordu. Yapılan açıklamalarla bu aşamanın tamamlandığı ifade edilirken, sırada yaşlı, engelli ve koruma evlerinde yaşayanlar ile burada çalışan vatandaşların aşı olacağı belirtildi. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına geçilecek.

Bu aşamada 6 sıra oluşturan Sağlık Bakanlığı, 90 yaş ve üzeri vatandaşlardan başlayarak kademeler halinde aşılama yapacak. Bu sıraların tamamlanmasıyla birlikte birinci aşamada sona gelinmiş olacak. Sonraki süreçte ise hizmetlerin sürdürülmesini sağlayan kimseler, 50 ila 64 yaş aralığında olan vatandaşlar, kronik rahatsızlığa sahip kişiler ve diğer gruplar aşılanacak. Son aşamaya gelindiğinde ise kendine sıra gelmiş olup aşılanmamış vatandaşlar aşı olacaklar.