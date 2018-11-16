F-35'lerin Türkiye'ye Teslimatı Konusunda Önemli Gelişme

Reuters tarafından aktarılan bilgiye göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 100 adet F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslimatı için sunulması beklenen raporu ABD Kongresi'ne sundu.

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, konuyla ilgili beş ayrı kaynaktan aldığı bilgilere dayanarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sunduğunu bildirdi. Bu rapor, F-35’lerin Türkiye’ye satışı için son derece büyük önem taşıyordu.

Neler yaşanmıştı?

Geçtiğimiz Ağustos ayında Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısı, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını geçici olarak durdurmuştu. Teslimatın gerçekleşmesi için ise ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu raporu tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde Kongre’ye sunması gerekiyordu.

Hal böyle olunca, Pentagon’un Kongre’ye konu ile ilgili raporunu sunması, F-35’lerin Türkiye’ye teslimatı konusunda olumlu bir adım olarak yorumlandı. ABD’nin uçakları Türkiye’ye teslim etmek konusundaki tereddütünün en büyük nedeni ise geçtiğimiz dönemde ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlaması oldu.

Pentagon’un Kongre’ye sunduğu raporda S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların bulunması bekleniyor. Pentagon'ın silah alımının başında olan Ellen Lord, Türkiye’nin S-400 füzeleri satın almasının kendileri için sorun teşkil ettiğini belirtmişti. Lord yine de raporun sadece gerçekleri dile getireceğini, tavsiye vermeyeceğini belirtti.