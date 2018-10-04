100 Milyon Euro Yatırımlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabit yatırım tutarı 100 milyon euro olacak alüminyum enjeksiyon fabrikasının temel atma töreninin 19 Ekim'de gerçekleşeceğini dile getirdi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun'u makamında konuk eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üreteceği enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını açıkladı.

‘’Sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan bu projenin, cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor.’’ diyen Bakan Varank, projenin bir ilki gerçekleştireceğini belirterek, ‘’Bu tesisle Türkiye'de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje kapsamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor.’’ dedi.

Üretimde kaynakların da yerli olması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Varank, ‘’Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak.’’ dedi.

Söz konusu yatırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Antoine Aoun ise, ‘’Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye'nin lider otomobil üreticisi Oyak Renault olarak tüm modellerimizde üretimimize yaptığımız planlamalar doğrultusunda 3 vardiya olarak devam ediyoruz. Renault Grubu, Türkiye'ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor. Bunun en önemli kanıtı geçtiğimiz günlerde Oyak Grubu ve Renault Grubu arasında imzalanan anlaşma ve yatırımına başlamakta olduğumuz alüminyum enjeksiyon fabrikası ve yüksek teknoloji içeren yeni nesil motor üretimi yatırımıdır.’’ şeklinde konuştu.