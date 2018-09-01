1000 Dolarlık Fiyatını En Çok Hak Eden Telefon Hangisi?

1000 dolar ve üzerinde fiyatlara satılan amiral gemisi sınıfındaki cihazlar, özellikle fiyatlarıyla eleştiriliyorlar.

Apple’ın iPhone X’u piyasaya sürmesinin ardından pek çok Android üreticisi de çentikli telefon trendine geçti. Çentikli telefonların da desteğiyle ekranların daha çok büyümesi ve çerçevelerin incelmesini gördük. Bu olaylar da normal olarak telefon fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Normalde 500 - 600 dolar arasında gezen akıllı telefon fiyatları, özellikle piyasanın üst sınıf amiral gemileri tarafından 1000 dolar barajını aştı. Bu barajın aşılması da ülkemizde telefon fiyatlarının 5000 - 6000 TL fiyat aralığını da aşıp 7000 - 8000 TL civarında telefon fiyatları görmemize neden oldu.

Bir cihaza 1000 dolar gibi yüksek bir para verirken, ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Hangi telefonun daha işlevsel ve parasını hak eden olduğunu görmek için bazı karşılaştırmalar yapılıyor olsa da bu fiyatın üstündeki her cihazın özellik konusunda birbirlerine yakın olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada da devreye kişisel tercihler giriyor. Son dönemde çıkan ve 1000 doların üstünde olan telefonlarla bir anket yapacağız. Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 9 ve Sony Xperia XZ2 Premium cihazları, 1000 dolarlık fiyatlarıyla müşterilerini cezbetseler de ceplerini boşaltmayı hedefliyor.

Bu cihazların ülkemizde çok pahalı olduğu bilinen bir gerçek, ancak bu yüksek fiyatları dikkate almadan konuşursak, parasını en çok hak eden cihaz sizce hangisi? Anketimize katılarak parasını en çok hak eden cihazı oylayabilirsiniz.