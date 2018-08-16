760 Bin TL'lik Fiyatıyla Altın Kaplama iPhone X

Cumhurbaşkanı'nın boykot çağrısı sonrasında bu günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olan iPhone X, bu kez karşımıza biraz (!) pahalı bir modelle çıktı.

iPhone'un zenginler için özel olarak tasarlanmış farklı modellerine geçmişten aşinayız; ancak bu kadar abartılı bir fiyatla karşımıza çıkanını ilk kez görüyoruz. Tamamı 18 ayar altınla kaplı bu iPhone X, iPhone X'un tam 100 katı fiyatına; 127 bin dolara satılıyor.

Kiraz ağacı meşesinden tasarlanan kutusuyla daha ilk bakışta dikkat çeken bu telefon, geliştiricisi Goldgenie firması tarafından iPhone XS olarak adlandırılıyor. Firmanın Apple ile hiçbir bağı olmadığını düşünürsek bu tabir, PR çalışmasından başka bir şey değil.

127 bin dolarlık bu telefonu 'Milyarderlere Özel' olarak lansa eden Goldgenie, telefonla birlikte size 5 sene boyunca otel, alışveriş merkezi, uçak bileti vs. gibi bütün ihtiyaçlarınızı kolaylıkla çözebilecek bir servisi de hediye ediyor. Apple modellerine ilgi duymayanlar için, firmanın sitesinde Samsung'a özel modeller de mevcut.