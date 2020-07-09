1000 TL Altı En İyi 10 Akıllı Telefon

Günümüzde akıllı telefon piyasası ve fiyatları her ne kadar yükselişte olsa da hâlâ 1000 TL altında alabileceğiniz ve işinizi görebilecek akıllı telefonlar bulunuyor. Gündelik temel görevleri yerine gayet düzgün bir şekilde getirebilen ucuz akıllı telefonlara odaklandığımız bir liste hazırladık.

Günümüzde artan akıllı telefon fiyatları birçok kullanıcının şikayetçi olduğu bir durum hâline gelmekte. Bazen fiyatların 20.000 - 30.000 TL civarlarına dayandığı akıllı telefon piyasasında birçok kullanıcı, bütçe dostu ucuz akıllı telefon seçeneklere yönelmiş durumda.

Her ne kadar bir süre sonra donanım ve yazılım yetersizliği çekse de 1000 TL altında ucuz akıllı telefon alabilmek hâlâ mümkün. Şu an piyasada bulunan 1000 TL altı en iyi akıllı telefonların özelliklerine ve detaylarına yakından bir göz atıyoruz.

1000 TL altı en iyi 10 akıllı telefon

General Mobile GM 6

Nokia 2

Vestel Venus E3

Philips S3P18

Vestel Venus GO

LG K8

Alcatel 1 2019

Alcatel U5

TP-LINK Neffos C5L

TP-LINK Neffos C5A

General Mobile GM 6

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1080p HD ekran, Corning Gorilla Glass

İşlemci: MediaTek MT6737T

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP, 1080p 30 FPS FHD video

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Renkler: Altın, Siyah, Pembe

Boyutlar: 144 x 71,3 x 8,6 mm

Ağırlık: 150 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Düşük fiyatına göre, 1080p Full HD ekrana, Gorilla Glass korumaya ve 4.5 G desteğine sahip olan General Mobile GM 6; mail gönderme, mesajlaşma ve video izleme gibi günlük işlerinizi gayet iyi bir şekilde yapabilecek ve bazı oyunlarını oynatabilecek bir akıllı telefon. General Mobile GM 6, alınabilecek 1000 TL altı en iyi akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Nokia 2

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1280p HD ekran, Corning Gorilla Glass 3

İşlemci: Snapdragon 212 MSM8909

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 8 MP f/2.6, HD 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 5 MP f/2.6

Batarya: 4100 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Renkler: Beyaz, Siyah, Siyah/Bakır

Boyutlar: 143.5 x 71,3 x 9,3 mm

Ağırlık: 162 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Nokia 2, 1000 TL altında kalan fiyatıyla kullanıcılara 4.5 G desteği ve nispeten büyük bir bataryayla uzun bir pil ömrü sunabiliyor. Oyun oynama ve efektif mobil programlar kullanma gibi işlemlerde zorlanabilecek Nokia 2’de yine gündelik işlerinizi rahatlıkla halledebilir ve ikinci bir telefon olarak değerlendirebilirsiniz.

Vestel Venus E3

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1080p HD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6737

RAM: 2 GB

Depolama: 8 GB, 16 GB

Arka Kamera: 8 MP, 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 5 MP, 480p 30 FPS video

Batarya: 2500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0

İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Renkler: Altın, Siyah

Boyutlar: 146,7 x 71,3 x 8,3 mm

Ağırlık: 151 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Günümüz akıllı telefon piyasasında hâlâ varolan, gündelik işlerinizi halledebileceğiniz yerli üretim telefonlardan olan Vestel Venus E3, 2 GB’lık RAM kapasitesi ile gündelik işlerinizi hallederken, bazı düşük sistemli oyunları da oynayabilmenize olanak sağlıyor.

Philips S318

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1080p HD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6737

RAM: 1 GB, 2 GB

Depolama: 8 GB, 16 GB

Arka Kamera: 8 MP f/2,2, 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 5 MP, 480p 30 FPS video

Batarya: 2500 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.1

İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Renkler: Siyah

Boyutlar: 147 x 73,5 x 8,8 mm

Ağırlık: 158 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Genellikle elektrikli ev aletleriyle tanıdığımız Philips markasının düşük fiyatlı akıllı telefonu olan Philips S318, 1000 TL altında kalan diğer telefonlarla hemen hemen aynı özellikleri sunuyor. Gündelik işlerinizi sorunsuz halledebileceğiniz bu telefon, 1000 TL bandında seçebileceğiniz işlevsel bir akıllı telefon.

Vestel Venus GO

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1280p HD ekran.

İşlemci: Snapdragon 212 MSM8909

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 8 MP, 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 5 MP, 480p 30 FPS video

Batarya: 2350 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo GO Edition)

Renkler: Beyaz, Siyah

Boyutlar: 143,8 x 72,45 x 8,8 mm

Ağırlık: 160 Gram

Ortalama fiyatı: 949,00 TL

Listemizdeki bir diğer yerli üretim akıllı telefon Vestel Venus GO, Venus E3’e göre daha düşük bir RAM kapasitesiyle sunuluyor, fakat daha yüksek bir Android sürümüyle birlikte geliyor. Performansın yanı sıra daha fazla Android uygulaması uyumlu bir telefon arıyorsanız Vestel Venus GO, tercih edebileceğiniz düşük bütçeli bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

LG K8

Ekran: 5,0 inç IPS LCD 720 x 1280p HD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6737

RAM: 1,5 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 8 MP, 1080p 30 FPS FHD video

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 2125 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2

İşletim Sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Renkler: Beyaz, Mavi

Boyutlar: 144,6 x 71,5 x 8,7 mm

Ağırlık: 156,9 Gram

Ortalama fiyatı: 899,00 TL

Listedeki diğer telefonlara nazaran bir yıl daha erken piyasaya sürülmüş olan LG K8, haliyle daha düşük bir Android sürümüyle geliyor. Fakat listede bulunan birçok telefonla aynı işlemciyi ve aynı RAM değerlerini kullanan LG K8, 899 TL’lik fiyatıyla ucuz ve günlük görevleri yerine getirebilecek basit bir akıllı telefon arayanlar için güzel bir seçenek olabilir. Ayrıca LG K8'in kamerasında otomatik çekim, jest ile çekim, selfieler için ekran flaşı gibi özellikler bulunuyor.

Alcatel 1 2019

Ekran: 5,0 inç 480 x 960p SD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6739

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 5 MP f/2,4, 1080p FHD 30 FPS video

Ön Kamera: 2 MP f/2,8, 720p 30 FPS video

Batarya: 2000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi, Bluetooth

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo GO Edition)

Renkler: Altın, Mavi, Siyah

Boyutlar: 137,6 x 65,7 x 9,8 mm

Ağırlık: 134 Gram

Ortalama fiyatı: 900,00 TL

Çin merkezli Alcatel’in geçtiğimiz sene çıkan Alcatel 1 2019 modeli kullanıcıya, günlük işlerini halledebileceği küçük ve hafif bir akıllı telefon sunmayı amaçlıyor. Alcatel 1 2019 özellikle düşük kapasiteli bataryasıyla, asıl telefonunuzun şarjı bittiğinde gündelik işler için kullanılabilecek küçük ve kompakt bir akıllı telefon olarak değerlendirilebilir.

Alcatel U5

Ekran: 5,0 inç TFT LCD 480 x 854p SD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6737M

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 5 MP, 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 2 MP

Batarya: 2050 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2

İşletim Sistemi: Android 6.0 (Marshmallow)

Renkler: Beyaz, Mavi, Siyah

Boyutlar: 140,7 x 71,8 x 9,95 mm

Ağırlık: 168 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Alcatel U5, her ne kadar düşük kapasiteli bir bataryaya sahip olsa da telefonda kullanılan işlemci ve ekran çözünürlüğü için bu batarya gayet yeterli oluyor. Sadece temel uygulamaları kullanmak ve mesajlaşma, konuşma ve video izleme gibi işlemleri halletmek isteyen bir kullanıcıysanız, listedeki 1000 TL altı telefonlarla hemen hemen aynı özellikleri sunan Alcatel U5 tercih edebileceğiniz bir akıllı telefon olabilir.

TP-LINK Neffos C5L

Ekran: 4.5 inç TFT LCD 480 x 854p SD ekran.

İşlemci: Snapdragon 210 MSM8909

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 8 MP, 720p 30 FPS video

Ön Kamera: 2 MP

Batarya: 2000 mAh

Bağlantı: 4.5 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0

İşletim Sistemi: Android 5.1 (Lollipop)

Renkler: Beyaz, Siyah

Boyutlar: 136 x 67,7 x 10,15 mm

Ağırlık: 154 Gram

Ortalama fiyatı: 999,00 TL

Normalde modem ve ağ sistemleri üzerinde çalışan TP-LINK, piyasaya çeşitli aralıklarla bütçe dostu akıllı telefonlar sürüyor. Listede diğer bulunan telefonlardan yazılımsal ve donanımsal olarak pek bir farka sahip olmayan TP-LINK Neffos C5L, kullanıcının insiyatifine göre diğer benzer özellikteki 1000 TL altı akıllı telefonlar yerine tercih edilebilir.

TP-LINK Neffos C5A

Ekran: 5,0 inç TFT LCD 480 x 854 piksel SD ekran.

İşlemci: MediaTek MT6580M

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB

Arka Kamera: 5 MP, 1080p 30 FPS FHD video

Ön Kamera: 2 MP

Batarya: 2300 mAh

Bağlantı: 3 G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.0

İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Renkler: Gri

Boyutlar: 145,5 x 72,6 x 9,64 mm

Ağırlık: 159 Gram

Ortalama fiyatı: 699,00 TL

TP-LINK Neffos C5L modeline göre daha güncel zamanda piyasa sürülen TP-LINK Neffos C5A, diğer modele göre daha büyük bir ekran ve daha yüksek bir Android sürümü sunuyor. Geri kalan özellikleri Neffos C5L ile hemen hemen aynı olan Neffos C5A, 1080p Full HD video kayıt özelliğiyle de Neffos C5L’nin bir adım önüne geçiyor. Neffos C5A’nın diğer model yanındaki büyük bir eksisi 4.5 G desteği olmaması olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok performans isteyip, 4.5 G ile pek ilgilenmeyen kullanıcılar için Neffos C5A, Neffos C5L yerine tercih edebilecekler bir akıllı telefon olabilir.

1000 TL altındaki en iyi 10 akıllı telefonu tanıttığımız listemizin sonuna geldik. Sizlerde eğer bu cihazları kullanıyorsanız veya kullanmayı düşünüyorsanız deneyim ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.