Yeni bir iddiaya göre herkesin kullanımına uygun, ince tasarımlı dünyanın ilk 10000 mAh bataryalı telefonu 2026'da tanıtılacak. İşte ilk detaylar.

Son zamanlarda özellikle de silikon karbon batarya teknolojisinin yaygınlaşmasıyla akıllı telefonların bataryaları ciddi anlamda büyümeye başlamıştı. Hatta birkaç gün önce OnePlus’ın 7100 mAh bataryalı telefon duyurduğunu görmüştük. Şimdi ise önümüzdeki yıl daha da büyük bataryalı cihazlar geleceği söylentileri arttı.

Akıllı telefonlar konusunda en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Digital Chat Station’ın edindiği bilgilere göre önümüzdeki yıl bir rekor göreceğiz. Öyle ki tüm kullanıcılara uygun dünyanın ilk 10000 mAh bataryalı telefonu 2026’da gelecek.

1000 mAh bataryalı telefon realme’nin olabilir

Digital Chat Station’a göre yeni model, orta segmentte konumlanacak bir telefon olacak ve önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Maalesef sızıntı, cihazın diğer detaylarını ve hangi markaya ait olacağı konusunda bilgi içermiyor. Sadece yılın ilk yarısında tanıtılacağı ve 8,5 mm’lik büyük bataryasına rağmen oldukça ince bir tasarımla geleceği bilgisi verilmiş.

Ancak tahmin yürütebiliriz. realme, birkaç ay önce 10000 mAh’lik bir konsept telefon tanıtmıştı. Bu yüzden sızıntıda bahsedilen cihazın realme’ye ait olma ihtimali var. Çinli şirket, silikon karbon bataryalar konusunda en önde gelen firmalar arasında. Böyle bir cihaz tanıtması bu yüzden şaşırtıcı olmayacaktır. Üstelik telefonun öyle büyük, kalın bir tasarıma sahip olmadan bu tarz bir bataryayı bünyesinde barındıracağını da belirtelim.

Telefon hakkında bildiklerimiz bu kadar. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz. 10000 mAh’lik dev bataryalı telefonlar, pil ömrü konusunda ciddi bir iyileştirme sağlayarak kullanıcıları mutlu edecektir.