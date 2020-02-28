120 Yıllık Negatifler Eski Bir Teknikle Hayata Döndürüldü

Mathieu Stern isimli YouTuber, ailesinden kalan 120 yıllık kutunun içinde 1900’lerde kullanılan iki cam plaka negatif buldu. YouTuber, eski bir fotoğraf baskı yöntemi kullanarak fotoğrafları basmayı başardı.

YouTuber Mathieu Stern, ailesinin evinin bodrum katında bir “zaman kapsülü” keşfetti. Stern, 1900-1910 arası bir dönemden kaldığını düşündüğü kutunun içinden iki cam plaka negatif de buldu. YouTuber, bu cam plaka negatifleri en eski baskı yöntemlerinden biri olan Mavi Baskı ile fotoğrafa dönüştürmeyi düşündü.

Mathieu Stern, son videosunda, ailesinin kendisine olası bir zaman kapsülünden bahsettiği söyledi ve “Negatifleri, Mavi Baskı tekniği kullanarak basmaya karar verdim” dedi.

YouTuber, 1900’lerden kalma negatiflerin fotoğrafa dönüşme sürecini bir video ile paylaştı. Mavi Baskı tekniğinin bütün adımlarını uygulayan Stern fotoğrafları basmayı başardı. Negatiflerden ortaya çıkan fotoğraflarda ise 1900’lü yıllardan iki kedi ve bir köpek görünüyor.

Mathieu Stern, kendi YouTube kanalında eski fotoğraf tekniklerini kullanarak, ilginç fotoğraf deneyleri yapıyor. Stern, aynı zamanda ilginç lensleri de deniyor. Eğer eski fotoğraflar dikkatinizi çekiyorsa, Mathie Stern’in kanalında ilginizi çekecek videolar bulabilirsiniz.

1900’lü yıllardan kalma iki cam plaka negatifin fotoğrafa dönüşmesi: