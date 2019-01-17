15 inçlik Taşınabilir Monitörler Kickstarter'da Efsane Bağış

Küresel kitle fonlama sitelerinin öncüsü olan Kickstarter'da bir monitör projesi hedefinin tam 10 katından daha fazla para topladı ve toplamaya da devam ediyor.

Piyasada USB Type-C girişi olan monitörlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Bunlara yapılan yorumlar genelde vasat seviyede olduğu ve fiyatlarının yüksek olduğu şeklinde. Yeni bir Kickstarter kampanyası 15 inçlik USB Type-C girişi olan, 1080p dokunmatik ekran veya 4K çözünürlüğe sahip iki ayrı model sunuyor.

Taihe'nin Gemini taşınabilir monitörü ile başlattığı Kickstarter kampanyası kısa sürede büyük başarıya imza attı. Bu yeni monitörlerin, 5 saat dayanabilen bataryaları, uygun fiyatları ve pek çok giriş imkanı ile başarılı olması işten bile değil.

Gemini 4K’nın Özellikleri

15.6 inç boyutunda HDR destekli TFT LCD IPS ekran

4K 3840*1920 çözünürlük

60 Hz yenileme hızı

1 adet USB-C portu

1 adet HDMI portu

1 adet Mini Display portu

2 adet USB 2.0 portu

Kablosuz kullanım için 5 saat dayanabilen batarya

Dikey ve yatay ekran modu

300 nit parlaklık

Dual hoparlör

2 pound (0,91 kg)

10 mm kalınlık

Dahili stand desteği

Kickstarter fiyatı:269$ (1439 TL)

Gemini 1080p Dokunmatik Ekranın Özellikleri

15.6 inç boyutunda TFT LCD IPS ekran

1920*1080 çözünürlük

60 Hz yenileme hızı

1 adet USB-C portu

1 adet HDMI portu

1 adet Micro USB portu

2 adet USB 2.0 portu

Kablosuz kullanım için 5 saat dayanabilen batarya

300 nit parlaklık

Dual hoparlör

2 pound (0,91 kg)

8 mm kalınlık

Dahili stand desteği

Kickstarter fiyatı:159$ (850 TL)

Kampanyaya 10000$ hedef koyulmuştu. Yaklaşık 2 saat içerisinde %700 daha fazla (70000$) bağış toplandı. Proje, biz bu yazıyı hazırlarken 100000 dolardan fazla bağış topladı. Bu kadar büyük başarı toplamasının sebebi yazının başında da söylediğimiz gibi rakiplerinin kötü ve pahalı olması. 1080p çözünürlüklü en yakın ve en ucuz rakibi olan Asus Zenscreen, Amazon’da 5 puan üzerinden 3.7 puan almış ve fiyatı da bataryalı versiyon için 300$ (1604 TL). Yani Gemini 1080p’den 131$ (731 TL) daha pahalı ve daha düşük özelliklere sahip.