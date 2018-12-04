Google, 50 milyondan fazla indirilen CM Dosya Yöneticisi ve 100 milyondan fazla indirilen Kika Klavye uygulamalarını tıklama hilesi gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Play Store'dan kaldırdı.

Pek çok yazılım şirketi geliştirdikleri mobil uygulamaları akıllı telefon kullanıcılarına ücretsiz olarak sunar. Şirketler, ücretsiz olarak sundukları bu hizmetler karşılığında ise kullanıcılara reklamlar gösterirler. Bazı geliştiriciler, reklam gelirlerini artırmak için uygulamaya bazı ‘tıklama hileleri’ yerleştirirler. Böylece kullanıcılar ‘yanlışlıkla’ reklamlara tıklarlar ve geliştiricinin daha fazla gelir elde etmesini sağlarlar.

Tıklama hilesi gerçekleştiren uygulamalar genellikle az sayıda kullanıcı tarafından kullanılan oyunlar ya da araçlar olsa da bazen popüler uygulamalar da tıklama hilelerine başvurabiliyor. Bir mobil uygulama analisti olan Kochava, Android platformunun popüler uygulamalarından CM Dosya Yöneticisi ve Kika Klavye’nin tıklama hilesi yaptığını ortaya çıkardı. Gerekli incelemeleri gerçekleştiren Google, uygulamaları mağazadan direkt olarak kaldırdı.

CM Dosya Yöneticisi uygulamasının geliştiricisi olan Cheetah Mobile ise iddiaları kesin olarak reddediyor. Şirket, Kochava’nın gerçekleştirdiği analizlerin güvenilirliğini sorgularken, bulunduğu iddia edilen tıklama hilesinin kendileri ile ilgili değil, uygulamalarında bulunan üçüncü taraf reklam platformları ile ilgili olduğunu belirtti. Kika Klavye’nin geliştiricisi olan Kika Tech de uygulama hakkındaki iddiaları reddetti.

Söz konusu tıklama hilesinin Cheetah Mobile’ın kaynaklı mı yoksa gerçekten reklam platformu kaynaklı mı olduğunu bilinmiyor. Ancak her iki ihtimalde de kullanıcıların Cheetah Mobile’ı suçlama hakkı bulunuyor. Zira geliştirici, uygulamayı yayınlamadan önce bir tıklama hilesi olup olmadığını kontrol edebilirdi. Geliştiriciler uygulamadaki sorunu giderdikten sonra uygulamalarını yeniden Play Store’da görebilecekler.