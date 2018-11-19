18 Kasım’da Zombi Felaketi Başlayacak İddiası Boşa Çıktı

YouTube, pek çok asılsız haberin video şeklinde kurgulanıp yayınladığı bir alan olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan ve çeşitli komplo teorisi sitelerinde de yankı bulan bir video, yeni bir “troll haber” fiyaskosuyla sonuçlandı. İddialara göre 18 Kasım tarihinde küresel bir zombi felaketi çıkması bekleniyordu.

Zombi felaketi, bilim kurgu romanları ve sinema filmlerinin ardından, dünya kamuoyunun en çok ilgisini çeken kıyamet senaryolarının başını çekmeye devam ediyor. Aslında, yeryüzünde salgın durumda olan pek çok hastalığın virüsü, olası bir felaketin kapılarını aralayabilir. Tarihte daha önce benzer şekilde yaşanan salgın hastalık vakaları var. Bu felaketler, çok sayıda ölümle sonuçlansa da kitlesel zombi vakaları yaşanmadı.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, çoğu salgın hastalıkla baş etmeyi kolaylaştırdı. Günümüzde yayılan domuz gribi ve Zika gibi tehlikeli virüsler, salgınların başladıkları yerle sınırlı tutulabiliyorlar. Biliyoruz ki aynı virüsler, daha önceki yüzyıllarda ortaya çıkmış olsalardı, daha çok insanı etkileyeceklerdi. Her şeye rağmen bir zombi felaketi, çok başka bir boyutu temsil ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 2011'de çeşitli eğitim kurumlarıyla birlikte, olası bir zombi felaketinde neler yapılabileceğine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları yürütmüştü. Bu tarz ciddi kurumların benzer çalışmaları, bazı bilim insanlarını da olayı daha detaylı araştırmaya itti. Haliyle komplo teorisyenlerine bolca malzeme çıkmış oldu.

2 Mart 2018’de Kült TV tarafından YouTube’da yayınlanan bir videoda, bazı bilimsel araştırmalar kaynak gösterilerek bir komplo teorisi oluşturuldu. Videoda ve açıklamalarda 18 Kasım 2018 olarak verilen zombi salgını tarihinden sonra “Rapora göre Türkiye’de olası bir zombi kıyametinde hayatta kalacak nüfus sayısı 280.000 kişi.” gibi cümleler de vardı.

Söz konusu bilimsel kaynaklar olan “Global Catastrophic Risk Report” ve Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nde görevli araştırmacı João V. Tomotani’nin makalesi de yer alıyordu. Bu rapor ve araştırma, olası salgın hastalık tehlikelerini konu alıyor. Bu olası tehlikeler bir zombi felaketi üzerine değil, salgın hastalıkların nüfusu ne kadar tehdit edebileceği yönündeler. Ayrıca insanlar için kitlesel yok oluş senaryoları arasında, milyonlarca insanın zombiye dönüşmesi ihtimaline ilişkin, bilimsel olarak net bir tarih verilmesi güç görünüyor.

18 Kasım’da ABD’de yaşanacak (Yine ABD niyeyse) bir olay sonucunda tehlikeli bir virüsün kuluçka dönemine gireceği, sonraki aylarda zombi felaketinin yaygınlaşacağı da iddialar arasındaydı. Açıkçası bir salgın söz konusu olsa da, yine internetin derinliklerinden gelen komplolar insanların kafasını meşgul etmişe benziyor.

Görünüşe göre, komplo teorilerine ilişkin yalan ve asılsız bilgilerin yayıldığı videolara güvenmemek gerek. Okuduğunuz, izlediğiniz, duyduğunuz her şeyin kaynağını araştırmayı unutmayın. Hemen aşağıdan, bilimsel kaynaklara dayandırdığımız içeriğimize ulaşabilirsiniz: