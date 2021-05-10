18 yaş altı genç ve çocukların da bireysel emeklilik sistemine alınmasını kapsayan bir kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Öneri kabul edilirse, bugün milyonlarca vatandaşın faydalandığı bireysel emeklilik paketleri, genç ve çocuklar için de veli ya da vasi aracılığıyla başlatılabilecek.

Bugün TBMM Başkanlığı'na sunulan bir düzenleme önerisi ile 18 yaş altına bireysel emeklilik sistemi getirilebilmesinin önü açıldı. İlgili kararnamelerde düzenleme yapmayı amaçlayan teklif, kabul edildiği takdirde yaşı küçük olan vatandaşlar da bireysel emeklik sisteminden faydalanabilecekler. Elbette bu işlemler, 18 yaşından küçük olan vatandaşların veli ya da vasileri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Söz konusu teklif, özellikle de BES sistemini önemseyen vatandaşlar tarafından sevinçle karşılanacak gibi görünüyor. Ayrıca bir ailede çocuklar için yatırımlar yapılıyorsa, bu düzenleme kabul edildiği takdirde devlet desteğinden de yararlanmış olunacak. Üstelik çocuklar için tasarlanan BES'te de ihtiyaç duyurumunda belirli bir süreden sonra çıkabilme imkanı tanınıyor.

Yasal düzenlemenin 30 Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor

18 yaşından küçük genç ve çocukları kapsayan bireysel emeklilik sisteminin kapsamının ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, vatandaşlara farklı sigorta paketlerini de içine alan cezbedici paketler sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda, yasal düzenlemenin 30 Eylül'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nedir?

Bireylerin tamamen gönüllü olarak katıldıkları bireysel emeklilik sistemi, her ay belirli bir miktar paranın yatırılıp, bu paranın belirli bir yıl boyunca bloke altına alınması anlamına geliyor. Bu süreçte sistemden çıkmayan vatandaş, devletin sunduğu destek ile birlikte sağladığı tasarrufun ekstra kazanç getirmesinin önünü açabiliyor. Böylelikle emeklilik dönemi için ekstra gelir elde edilmiş oluyor. Bu yatırım, aylık ya da toplu olarak çekilebiliyor. İşte bundan sonra, 18 yaşından küçük genç ve çocuklar için de bu sistemin devreye alınması planlanıyor.