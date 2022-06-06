Netflix'in duyurulmasından bu yana merakla beklenen yeni yerli yapımı Aşkın Kıyameti'nden ilk fragman bugün geldi. Dizi, oyuncu kadrosunda ve kamera arkasında önemli isimlere ev sahipliği yapıyor.

Her geçen gün yeni bir yerli yapımla karşımıza gelen Netflix Türkiye, bugün oyuncu kadrosuyla ilgi çekecek yeni filminin ilk fragmanını yayınladı. Aşkın Kıyameti ismiyle yayınlanacak yeni film, reklam ajansı batan borç içindeki Fırat’ın katıldığı yoga etkinliğinde şarkıcı bir kıza aşık olmasını konu alacak.

İkilinin birlikte çıktıkları kendini bulma yolculuğunu anlatacak olan film, oyuncu kadrosunda gençlerin yakından takip ettiği Seda Türkmen, Gülhan Altundaşar, Zeynep Tokuş ve Musa Uzunlara yer verecek. Filmin başrolünüyse Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı paylaşacak.

Aşkın Kıyameti fragmanı:

Filmin senaryosu ve yönetmenliği emin ellerde:

Film, oyuncu kadrosunun yanı sıra arkasında da önemli bir isme ev sahipliği yapıyor. Filmin senaryosu, Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alındı. Filmin yönetmen koltuğundaysa Aşk-ı Memnu ve Kara Sevda gibi sevilen dizilerin yönetmeni Hilal Saral yer alacak.

Netflix’in yeni yerli filmi Aşkın Kıyameti, 20 Haziran’da platformda yayınlanacak.