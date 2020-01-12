1 TB'lık Samsung Galaxy Note 10+ 5G TENAA'dan Onay Aldı

Galaxy Note 10+ 5G cihazlarının kapasitesini arşa çıkarmak için uğraşan Samsung'un TENAA'ya yaptığı 1 TB'lık Note 10+ 5G başvurusu onay aldı. Fakat cihaz 12 GB RAM yerine 6 GB / 8GB RAM seçenekleriyle gözüktü.

Samsung Galaxy Note ailesinin son çıkan serisi Note 10, bugüne kadar tasarımı ve performansıyla birçok insanı tatmin edebildi. Fakat bugün TENAA’nın kayıtlarında ilginç bir şey görüldü. Görünüşe göre Samsung, halihazırda 256 GB ve 512 GB depolama alanı olan Galaxy Note 10+ 5G’nin kapasitesini daha da artıracak.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G’nin TENAA’da gözüken versiyonu tam tamına 1 TB depolama alanını cep telefonuna koymuş durumda. Cihaz aynı zamanda 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine de sahip. Samsung’un bu modeli şu anda TENAA tarafından sertifikalanmış durumda.

Fakat cihazın 6 GB / 8 GB RAM’e mi yoksa 12 GB RAM’e mi sahip olacağı henüz net değil. Birçok kişi yeni tanıtılacak Samsung Galaxy Note 10+ 5G’nin 12 GB RAM’e sahip olacağını düşünüyor olsa da TENAA’da çıkan bu versiyon 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle gözüktü.

Samsung’un 1 TB’lık Galaxy Note 10+ 5G cihazının hangi ülkelerin pazarında satışa çıkacağı henüz açıklanmadı. Ancak bu cihazın da orijinal Note 10+’ta olduğu gibi yalnızca seçili pazarlarda bulunması bekleniyor. Ayrıca 1 TB’lık Note 10+ 5G’nin diğer modellerden daha pahalı olacağı da oldukça net.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G özellikleri: