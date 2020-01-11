Samsung Galaxy S20 ve S20+'ta 108 MP Kamera Olmayacak

Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy A serisi cihazlar için oldukça verimli geçen bir yılı geride bırakan Samsung, yakın zaman sonra Galaxy S20 ailesini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik tarihi yaklaştıkça da telefonlar hakkındaki bilgiler de netlik kazanmaya devam ediyor. Sızıntılarla ünlenen Ice Universe'ün iddiasına göre Samsung, geliştirdiği 108 MP'lik yeni kamerasını Galaxy S20 ve S20+'ta kullanmayacak.

Akıllı telefon sektöründe son dönemde üreticiler, cihazların kameraları üzerinde inanılmaz geliştirmeler yapıyor. Bu üreticilerden biri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung da 2020 yılında piyasaya süreceği cihazlarda sunacağı kamera özellikleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda 108 MP çözünürlüğe sahip bir kamera geliştirdiği belirtilen şirketin bu kamerayı yeni amiral gemilerinde kullanacağı söyleniyordu ancak görünen o ki Samsung, Galaxy S20 and S20+'ta bu sensöre yer vermeyecek.

Telefonlar piyasaya çıkmadan önce verdiği bilgilerin doğruluyla ün kazanmış olan Ice Universe'ün attığı son tweet'e göre Samsung, 108 MP'lik kamera yerine Galaxy S20 ve S20+'ta 12 MP çözünürlüğündeki sensörleri tercih edecek. Şirketin geliştirdiği 108 MP'lik sensörse sadece Galaxy S20 Ultra isimli cihazda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Samsung Galaxy S20 ve S20+, geliştirilmiş 12 MP'lik kameralarla gelecek:

Samsung'un 108 MP'lik yeni kamerasını Galaxy S20 Ultra'ya ayırması, satış anlamında stratejik bir hamle gibi görünüyor fakat bu konuda şirketin Galaxy S20 ve Galaxy S20+ satın alacak kullanıcıları da mağdur etmeyeceğini belirtelim. Samsung, 2016'daki Galaxy S7'den bu yana cihazlarında 12 MP kamera tercih ediyor ve Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ta da aynı çözünürlükte kameralar kullanacak fakat sensörlerin piksel boyutları bu cihazlarda yükselecek.

Ice Universe'ün verdiği bilgilere göre Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ta kullanılacak 12 MP'lik kameraların piksel boyutu 1,8 μm olacak. Bu değerin iyi ya da kötü olduğunu anlamak için Google ve Apple'ın kullandığı sensörlerdeki piksel boyutuna bakmak, iyi bir karşılaştırma sunabilir. Google ve Apple, telefonlarında genel olarak 1,4 μm piksel boyutuna sahip sensörler tercih ediyor. Samsung, bu değerlere bakılırsa yeni cihazlarında ciddi bir atılım gösterecek. Ice Universe'ün bu iddialarının doğru olup olmadığını 11 Şubat'taki Samsung etkinliğinde hep birlikte göreceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.