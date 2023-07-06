Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara rağmen aracını sıfırdan daha pahalıya ilana koyan vatandaşlara verilecek cezayı açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan basın açıklamasında, karara uymayanlara verilecek ceza açıklandı.

Tüm detaylarına buradaki haberimizden ulaşabileceğiniz düzenleme, en basit anlatımı ile ikinci elde ilana koyulan araçlara ait fiyatların, sıfırından daha yüksek olmasını 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklıyor. Hükümet, bu hamleyle piyasa koşullarının iyileşeceğine inanıyor. Ancak yapılan açıklama, pek çok kişinin gözünü korkutmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

Karara uymayan vatandaşlara 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek!

ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verilmiştir.



Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15.7.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel, gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır.



Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “ilan platformları” tarafından uyarılacaktır. Bu uyarıya rağmen, söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.



Bir diğer husus ise, Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde, 6 ay süreyle (1.1.2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen “6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına” aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirilmesidir. Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine” aykırı satışları Noterlikler nezdinde engellenmektedir.



Ticaret Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir. Bakanlığımızca savunmaları dikkate alınarak, bu kişiler hakkında önümüzdeki günlerde idari para cezaları uygulanabilecektir.



Ticaret Bakanlığı olarak, sektörde yaratılmak istenen arz talep dengesizliği ile birlikte, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalar yakinen takip edilerek, tüketicilerimizin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik denetimlerimiz ve müeyyideler ülke genelinde tam bir kararlılıkla devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalarımıza titizlikle devam edilmektedir. Bakanlığımızca otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adınakarar verilmiştir.Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek,Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler, ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında “” tarafından uyarılacaktır. Bu uyarıya rağmen, söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletilecektir.Bir diğer husus ise, Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz günlerde, 6 ay süreyle (1.1.2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen “6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına” aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirilmesidir. Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin “6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine” aykırı satışlarıTicaret Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3’ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir.Ticaret Bakanlığı olarak,, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamalar yakinen takip edilerek, tüketicilerimizin mağduriyet yaşayabileceği fiilleri önlemeye yönelik denetimlerimiz ve müeyyideler ülke genelindeKamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne yazık ki ne düzenleme ne de ceza miktarı, piyasadaki fahiş fiyatları dizginlemek için yeterli gözükmüyor. Ceza, milyarlarca liranın döndüğü piyasada devede kulak kalırken ilan sitelerinde düzenlemenin etrafından dolanmanın yolu şimdiden bulunmuş durumda:

Düzenlemenin daha ilk günden nasıl bypass edildiğini görmek için:

Düzenleme ile ilgili detayları öğrenmek için:

Açıklamaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.