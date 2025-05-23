Tesla, X hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama ile hem Türkiye'deki sipariş verilememe skandalı hakkında konuştu hem de yeni araçların ne zaman envantere gireceğini açıkladı.

Tesla Türkiye, baştan aşağı yenilenen Model Y Juniper envanterini geçtiğimiz gün bir kez daha güncellemiş ve Türkiye’deki elektrikli otomobil tutkunlarına yeni Tesla modelini satın alma imkanı sunmuştu. Ancak yoğun ilgi(!) sebebiyle Tesla’nın web sitesinde erişimde problemleri yaşanmış ve web sitesine erişim mümkün olmamıştı.

Sosyal medyadaki bazı iddialara göre bazı kişiler, Tesla’nın web sitesine erişim sağlanamadığı sırada VPN ile farklı ülkeler üzerinden Türkiye’ye erişim sağladılar ve envanterdeki sınırlı sayıda Tesla Model Y’yi satın almayı başardılar. Bir başka iddiaya göre ise Tesla’nın web sitesine erişilememesinin asıl nedeni aşırı ilgi değil, “birilerinin” Tesla’nın sitesine bot trafik yönlendirmesi sonucu sunucuların çökmesi. Tesla Avrupa X hesabı, konuyla ilgili resmi açıklama paylaştı:

Tesla Avrupa, hem yeni stok tarihini açıkladı hem de iddialara yanıt verdi:

Türkiye'de Model Y'ye olan inanılmaz talepten dolayı çok heyecanlıyız. Son envanter listelememiz dakikalar içerisinde tükendi.



Satış sürecinde yaşanmış olabilecek teknik sorunlar için özür dileriz. Envanter sistemimiz kısa bir süre içinde milyonlarca otomatik bot talebine maruz kaldı ve bu durum sitenin erişilebilirliğini etkiledi.



Hizmetlerimizin çevrimiçi kalmasını sağlamak amacıyla güvenlik sistemimiz bu bot trafiğini kaynağına göre engelledi ve bu da Türkiye'deki bazı gerçek kullanıcılarımızın erişimini sehven etkiledi. İleriye dönük bir çözüm üretmek için çalışıyoruz.



Ayrıca mümkün olan en kısa sürede daha fazla aracın üretilmesini ve Türkiye'ye gönderilmesini sağlayacağız. Teşekkür ederiz!



Bir sonraki envanter listeleme tarihleri:



- 28 Mayıs, 18:30

- 4 Haziran, 18:30