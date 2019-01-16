200 nitelikli katılımcının yanı sıra bilgisayar ve yazılım sektörlerinin öncü firmaların katılacağı 2. IEEEXtreme Türkiye Kampı, 21-25 Ocak tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleşecek.

IEEE Türkiye Computer Society tarafından, IEEE Marmara Üniversitesi ve IEEE Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında bu sene ikincisi düzenlenecek olan IEEEXtreme Türkiye Kampı'na az bir süre kaldı. 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında beş gün süreli gerçekleşecek olan kamp, Türkiye’de ki öğrencileri başta 2019’da ki IEEEXtreme yarışmasına hazırlamak olduğu gibi algoritmalar ve programlama üzerine çeşitli konularda eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere düzenlenecektir.

Algoritma kampı tarzında gerçekleşecek olan kampa Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri başvurabilecektir. Etkinlikte katılımcılardan en az bir yazılım dili bilmeleri beklenmektedir. IEEEXtreme Türkiye Kampı hakkında daha fazla bilgi almak için ieeextreme.ieeeturkeycs.org web sitesini ya da xtremekamp Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.