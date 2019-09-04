2 Milyar Yıl Önce Canlıların %99'u Yok Olmuş

Dinozorları yeryüzünden silen meteorun gezegenin gördüğü en büyük felaket olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 2 milyar yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluş olayında Dünya üzerindeki yaşam neredeyse tamamen yok olmuş.

Dünya üzerindeki yaşamın yok olmaya yüz tuttuğu beş farklı kitlesel yok oluş olayı var. Bu olaylarda gezegen üzerindeki yaşamın en azından yarısının soyu tükendi. Genel olarak bu vakaların en çok bilineni ise 65 milyon yıl önce gezegeni buzul çağına sokan ve dinozorların soyunun tükenmesine neden olan göktaşıdır.

Yine de bu olay, kitlesel yok oluş içerisinde en korkutucu boyutlara ulaşanı değil. Araştırmacılara göre bundan 2 milyar yıl önce yaşanan kitlesel yok oluş olayı sırasında canlı türlerinin %99,5’i yeryüzünden silindi.

Oksijen miktarındaki azalmanın izlerini süren bilim insanları, Kanada’da bulunan taş örneklerinde jeokimyasal incelemeler yaptı. Büyük Oksidasyon Olayı (GOE) olarak adlandırılan olayın ardından Dünya, 1 milyar yıl boyunca uzmanların tabiriyle ‘ziyafetten kıtlık' durumuna geçti. Biyosferin jeolojik olarak eşi benzeri görülmemiş bir şekilde küçüldüğünü belirten uzmanlar, bu olaydan önceki 100 ila 200 milyon yıllık dönemde Dünya üzerindeki yaşamın çok çeşitli ve zengin olduğunu söyledi. Araştırmanın yazarı Peter Crockford, yaptıkları tahminlere göre bu olayda yaşamın %80 ila %99,5 arası bir kısmının yok olduğunu söyledi.

Büyük Oksitlenme Olayı nedir?

Siyanobakterilerin ortaya çıkması, evrim sürecini hiç olmadığı derecede sert bir şekilde değiştirmiştir. Bu olaya kadar gezegenimizin atmosferinde oksijen bulunmuyordu. Siyanobakteriler, Güneş’ten aldıkları enerjiyi su ve karbondioksit ile birleştirerek kendilerine enerji üretmenin bir yolunu buldular. Zira atmosferde karbondioksit bol durumdaydı. Bugün bütün yeşil bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez ilk olarak bu bakteri tarafından bulunmuştu.

Öte yandan bu durum, geri kalan yaşam için hiç de hoş olmayan bir durum ortaya çıkardı. Artık atmosferde oksijen yer alması nedeniyle pek çok yapı, özellikle de gezegen yüzeyine yakın bir metal olan bakır oksitlendi. Bu da türlerin çok büyük kısmının yaşamının sona ermesine neden oldu.