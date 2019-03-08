Yeni bir duyuru gerçekleştiren Tencent Games, 2 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 turnuvasını duyurdu. Bahar sezonu ve güz sezonu olmak üzere iki bölümden oluşacak olan turnuvanın ilk etabı, 22 Mart tarihinde başlayacak Eleme Turu (çevrimiçi) - Ekip Yarışması ile oyuncuları bir araya getirecek. Bahar sezonu dünya finali ise Temmuz ayında gerçekleşecek.
Güz sezonunun eleme turu çevrimiçi olarak Ağustos ayında gerçekleşecek. Güz sezonu dünya finali ise Aralık ayında gerçekleşecek ve PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 son bulacak. Tencent Games, 2 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva ile ilgili olarak web sitesinde şu açıklamayı yaptı;
“PUBG MOBILE Club Open 2019, dünyanın en iyi Profesyonel ve Yarı Profesyonel oyuncularına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın her yerinden ve 10 bölgeden katılan takımlar Bahar & Güz Oyunlarında savaşarak ödüllerin içinde aslan payı olan 2 Milyon USD tutarındaki büyük ödül için mücadele edecek. Sence sizin takımınızın şansı var mı?”
Takımların PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019’a katılmak için şu kurallara uymaları gerekiyor;
- Katılımcıların bir Turnuvaya başlamadan önce ikamet ettiği ülkede erişkinlik yaşına ulaşmış olması, ayrıca derecelendirme kurulu ve mobil platform derecelendirme sistemleri tarafından belirlenen yaş sınırlandırmalarına uygun olması gerekir.
- Bir oyuncu ikamet ettiği ülkede yasal erişkinlik yaşının altındaysa, ancak Turnuva başlangıç tarihinde 16 yaşından büyükse (takvim yılına göre, doğumdan sonra en az 16 yıl yaşadıysa) ebeveyni veya yasal vasisinin rızasıyla katılım sağlayabilir.
- En az 3 oyuncu aynı bölgede olmalı.
- Tüm oyuncuların kayıt zamanında Platin kademesi ya da üzerine ulaşmış olması gerekir.
- Kayıt başvurusu yapıldıktan sonra Kadro Değişikliği yapılamaz.
- Takım Kadroları, en az 4 oyuncudan ya da biri yedek olmak üzere en çok 5 oyuncudan oluşmalıdır.
- Yedek oyuncular maç aralarında değiştirilebilir.
- Eleme Turu sonuçları oyun sonuçlarına göre hesaplanacaktır. Lütfen başarıyla kaydolduktan sonra aynı isimle bir Ekip kurmayı unutmayın.
- Takımın tüm iletişiminden sorumlu olacak bir Takım Kaptanı belirleyin.
- Tüm oyunlar ÜŞN Takımlı Modda oynanacak.
- Kazanan takımlar Dünya Finallerine katılım hakkı kazanacak.
- Kayıt süresi: 08.03.2019 03:00 (UTC) - 18.03.2019 22:00 (UTC)