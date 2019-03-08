2 milyon dolarlık ödül havuzuyla mobil oyuncuları cezbeden PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 turnuvasının kayıtları başladı.

Yeni bir duyuru gerçekleştiren Tencent Games, 2 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 turnuvasını duyurdu. Bahar sezonu ve güz sezonu olmak üzere iki bölümden oluşacak olan turnuvanın ilk etabı, 22 Mart tarihinde başlayacak Eleme Turu (çevrimiçi) - Ekip Yarışması ile oyuncuları bir araya getirecek. Bahar sezonu dünya finali ise Temmuz ayında gerçekleşecek.

Güz sezonunun eleme turu çevrimiçi olarak Ağustos ayında gerçekleşecek. Güz sezonu dünya finali ise Aralık ayında gerçekleşecek ve PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019 son bulacak. Tencent Games, 2 milyon dolar ödül havuzu bulunan turnuva ile ilgili olarak web sitesinde şu açıklamayı yaptı;

“PUBG MOBILE Club Open 2019, dünyanın en iyi Profesyonel ve Yarı Profesyonel oyuncularına ev sahipliği yapıyor. Dünyanın her yerinden ve 10 bölgeden katılan takımlar Bahar & Güz Oyunlarında savaşarak ödüllerin içinde aslan payı olan 2 Milyon USD tutarındaki büyük ödül için mücadele edecek. Sence sizin takımınızın şansı var mı?”

Takımların PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2019’a katılmak için şu kurallara uymaları gerekiyor;