PUBG'nin En Eski Haritası Erangel'e Güncelleme Geliyor

PUBG Corporation, oyuna yeni içerik getirmeden önce eski içeriklerdeki sorunları gidermek istediğini açıkladı. İlk adım ise oyunun en eski haritası Erangel.

PUBG’nin en eski haritası Erangel, Steam Erken Erişim platformundaki günlerinden bu yana birkaç değişikliğe uğrasa da haritanın büyük bir bölümü hâlâ ilk hâlini koruyor. Görünüşünden tutun, loot dağılımına kadar her şey, ilk oynadığınız günle aynı durumda. Geliştirici firma PUBG Corp. geçtiğimiz aylarda hâlihazırdaki haritaları yeniden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Şirket, yeni içerik getirmeden önce eski içeriği kusursuz hale getirmek istiyor ve buna Erangel ile başlanılacak.

Bahsi geçen Erangel güncellemesi ilk olarak Reddit’te yayınlandı. Bir kullanıcının oyunun test sunucusundaki dosyaları karıştırırken fark etmesiyle ortaya çıkan yeni Erangel, PUBG Corp. tarafından da onaylandı. Reddit’te paylaşılan yazıya göre bu güncelleme ile birlikte Erangel’e yeni ev ve malikâneler gelecek. Bununla birlikte yüksek seviye de loot yapabileceğiniz yerler artacak.

Güncelleme ne zaman gelecek bilinmiyor, bunun için PUBG Corp.’un tam planını yayınlamasını beklememiz gerekiyor. Erangel’in eski olmasından kaynaklanan bir takım görüntü sorunları tüm oyuncularca biliniyordu. PUBG’nin en son gelen haritası Vikendi’deki görsel efektler ve detayları Erangel’de görmek, oyuncuları memnun edecektir.