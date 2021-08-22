Seyahat araçlarını bir lüks haline getirmeyi amaçlayan Dembell, yeni kara yatıyla karşımızda. Evinizden uzak hissettirmeyecek, hatta muhtemelen evinizden daha iyi hissettirecek bu araçta içine spor bir aracın koyulabileceği bir de garaj bulunuyor.

Karavan gibi seyahat araçları büyük çoğunluk tarafından sevilir. Evinizden uzaktayken evinizde gibi hissettiren bu tür araçlar hem gençlerin hem de tatil planı kuran yetişkinlerin fazlaca ilgisini çeker. Peki bu seyahat kültürünün ne kadar uç noktalara çekilebileceğini hiç düşündünüz mü? Dembell Motorhomes bu sorunun cevabını geliştirdiği ‘kara yatı’ ile veriyor.

3 akslı bir model olan ve Mercedes şasisi kullanan araçta 4K televizyondan kral boy yatağa, Ferrari sığdırabileceğiniz bir garajdan spa tarzı bir banyoya kadar her şey bulunuyor. Gelin aracın diğer detaylarına birlikte bakalım.

Ev aletleri Miele’den, eğlence sistemi Bose’dan:

Genel bilgilerden biraz daha devam edecek olursak; fırın, mikrodalga ve 60 galon (227 litre) kapasiteli buzdolabının Miele’den, ev sinema sisteminin ise Bose’dan olduğunu görüyoruz. Çevre dostu olan modelimizin tepesinde güneş panelleri bulunuyor. Bunun yanında 270 galon (yaklaşık 1022 litre) kapasiteli tatlı su tankına sahip olan modelde yerleşik bir jeneratör de bulunuyor.

İç kısma geçecek olursak, ön tarafta kaptan koltuğu da dahil olmak üzere 4 koltuk ve bir de kaldırılıp indirilebilen bir yatak görüyoruz. Söz konusu koltukların hepsinde masaj özelliği bulunuyor. Yatak ise istenildiğinde kaldırılıyor ve ofis/eğlence ortamı oluşturulabiliyor. Bu alanda 70 inç ve 4K bir televizyona Bose eğlence sistemi eşlik ediyor.

Ortada sunulan yaşam alanında ise deri koltuk döşemeleri ve katlanabilen yemek sandalyeleri dikkat çekiyor. Bunun yanında aydınlatmanın ve renklerin oldukça güzel durduğunu söylemek gerek.

Genişleme özelliği bulunan arka tarafa geçtiğimizde ise büyük bir yatak ve 55 inç boyutunda bir televizyon görüyoruz.

Banyo tarafında ise taş döşemeleri bulunuyor. Spa tarzı bir banyo sunan araçta çamaşır makinesi de es geçilmemiş.

Aracın garajı, seçeceğiniz pakete göre büyüyor. Bu bağlamda bisiklet sığdırabileceğiniz bir garajdan coupe model bir spor araba sığdırabileceğiniz bir garaja kadar birkaç seçenek sunuluyor.

Son olarak aracın üzerinde yaklaşık 6 metre genişliğe ve yaklaşık 3 metre uzunluğa sahip olan bir tente bulunuyor. Araç 27 Ağustos’ta Düsseldorf Karavan Fuarı'nda resmi olarak gösterilecek. Fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmasa da 2 milyon dolar (vergiler hariç yaklaşık 17 milyon TL) civarında olacağı tahmin ediliyor. Araç hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.