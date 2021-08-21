Lüks bir elektrikli SUV arayanların arayışına Cadillac son vermeye hazırlanıyor. Firmanın tarihindeki ilk elektrikli SUV modeli olan Lyriq tanıtıldı.

Otomotiv sektöründe geleceğin elektrikli modellerde olduğundan artık hiç kimsenin bir şüphesi yok. Büyük otomobil üreticileri birbirini ardına elektrikli otomobillerinin tanıtımını yapıyor. Bu isimlerin sonuncusu ise Cadillac oldu.

Cadillac'ın sahibi olan GM'in Ultium batarya platformunu geliştirmesinin ardından Cadillac da ilk elektrikli modeli olan Lyriq'i seri üretim için hazır hale getirdi. 500 kilometre civarında bir menzile sahip olan aracın fiyatı ise 60 bin dolardan başlıyor.

Gelecek yıl satışta

Cadillac'ın ilk elektrikli modelinin 2022 yılının ilk yarısında otomobil galerindeki yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Firma, Los Angeles'da gerçekleştirdiği etkinlikte aracı sergilerken otomotiv sektöründen önde gelen habercileri de davet etti.

Dikey farları ile Cadillac'ın ülkemizde kırlangıçkuyruk olarak adlandırılan klasik modellerine de bir saygı duruşunda bulunulan SUV, genel hatlarıyla baktığımızda oldukça dikkat çekici bir model ve gelecek yılın sürpriz yapan elektrikli araçları arasında yer alabilir.

Escalade gibi araçların tasarım dilini taşıyan araç, elektrikli olmasının da faydasını görüyor ve daha ince, daha zarif hatlara kavuşuyor. Aracın bataryası, Cadillac'ın açıklamasına göre 10 dakikada %87 gibi yüksek bir oranda doluyor. Bunun için aracın yüksek hızlı şarjını destekleyen istasyonları kullanmak gerekiyor.

Dev led ekran

Aracın ön paneli, 33 inçlik dev bir bilgi ekranıyla süslenmiş durumda. Bu ekranı yalnızca dijital göstergelerin yerini almış gösterişli bir muadil olarak düşünmemek gerekiyor, zira hız göstergesi gibi ana elementlerin yer aldığı kısım hariç bu panelin tamamı dokunmatik ve özelleştirilebiliyor.

2023 Lyriq için siparişler Eylül ayında alınmaya başlanacak. Cadillac'ın lüksünden ödün vermediği bu araç sayesinde elektrikli otomobil pazarına istediği gösterişli girişi yapıp yapamayacağını ise zaman gösterecek.