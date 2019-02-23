Günümüzde otomobil üreticileri benzer tasarımlar üzerine yönelmiş olsa da otomotiv endüstrisinin tarihi, birçok ilginç tasarımı içinde barındırıyor. Gelin 2001 yılında Tokyo Otomobil Fuarı'nda karşımıza çıkan çok amaçlı konsept araca yakından bakalım.

Honda'nın "çoklu yaşam istasyonu" sloganıyla tanıttığı, kullanıcılarına ulaşımdan daha fazlasını vadeden konsept aracı Unibox, içerisindeyken eviniz kadar rahat edip aynı zamanda yolculuklarınızı da yapabileceğiniz adeta tekerlekli bir evdi. Sunduğu özellikler ve özgün tasarımıyla çağının ötesinde olan Unibox, o dönem birçok otorite tarafından da tam not almıştı.

Tekerlek boşlukları için 4 kısımda kıvrımlar içeren otomobillerin aksine iç mekanında tamamen düz bir yüzey sunan Unibox, en iyi konumlandırma için hareket ettirilebilen koltukları ile tam bir oturma odasını andırıyordu. Araç içinde dahili olarak telefon ve eğlence sistemine sahip olan konsept aracın kontrolleri de direksiyon yerine joystick benzeri bir mekanizma ile kolayca sağlanabiliyordu.

Akıllı telefonların ve dahili GPS cihazlarının olmadığı o dönemde navigasyon desteği sunarak herkesi şaşırtan Unibox, güvenli bir sürüş sağlamak için trafik yönetimi ve kaza önleme veri tabanlarıyla bağlantı kurması amaçlanan bir de radara sahipti. Standart bir dikiz aynası yerine LCD bir ekranın kullanıldığı araçta, sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgiler de bu ekrandan sağlanıyordu.

Unibox'ın günümüz araçlarında da olmasını isteyebileceğimiz bazı özellikleri bulunuyordu. İlginç konsept araçta, jeneratör tarafından sürekli şarj edilip kullanıma hazır tutulan bir elektrikli scooter ve bir katlanabilir alışveriş arabası bulunuyordu. Aynı zamanda scooter ve alışveriş arabasını otomatik olarak yere indirecek elektrikli bir sistem de geliştirilmişti.

Aracı satın alan kişiye, birçok özelleştirme olanağı sunuluyordu. Adeta gelecekten zaman yolculuğu yaparak 2001 yılına giden Unibox, ne yazık ki seri üretime alınmamış ve yalnızca konsept araç olarak otomobil tarihindeki yerini almıştı. Unibox hakkında o dönem hazırlanmış tanıtım filmini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.