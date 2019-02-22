Citroen’den Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Konsepti

Citroen’in elektrikli araç konsepti Ami One, kullanmak için ehliyet gerekmeyen ve neredeyse herkesin kullanabileceği bir araç olacak.

Elektrikli araçların otomotiv sektörünün geleceği olacağı belli olalı çok oldu. Tesla artık bu pazarda Porsche, BMW, Volkswagen gibi devlerle mücadele etmek zorunda. Fransız Citroen de bu pastadan pay almaya hazırlanıyor.

Citoren’in iki koltuklu küçük elektrikli araç konsepti Ami One, otomobiller ile alternatif araçlar arasındaki çizgiyi iyice bulanıklaştırıyor.

Firma bu aracını bir arabadan çok bir nevi paylaşımlı elektrikli scooter gibi kurguladı. Paylaşımlı ya da kiralanabilir elektrikli scooterlar son yıllarda özellikle Avrupa’da oldukça yaygın.

Ami One şirketin vizyonu olan “inovatif küresel ekosistem” ile de uyumlu bir araç. Bu vizyon böyle araçları paylaşmanın, kiralamanın ve satın almanın etrafına kurulmuş durumda. Citroen bu aracı ‘talebe göre’ yöntemiyle piyasaya sürmeyi planlıyor. Aracı ‘ödünç alan’ kişi ise Ami One’ı ister 5 dakika ister 5 yıl kullanabilecek.

Citroen’den gelen açıklamaya göre aracı birkaç saat, birkaç gün, bir ay hatta bir yıllık kiralamak mümkün olacak.

Aracın kendisi olabileceği kadar basit olarak tasarlanmış olsa da gayet modern çizgilere sahip. Araç çok hızlı değil ve menzili de biraz düşük. 100 kilometre menzili olan aracın en yüksek hızı saatte 40 kilometre. Bu özellikleri sayesinde aracı 16 yaşından büyük herkes ehliyetsiz olarak kullanabiliyor.

Citroen’in ABD’de test ettiği otomobil konseptlerinden olan Ami One, Avrupa yollarına ve Avrupa şehirlerindeki gündelik yaşama fazlasıyla uygun. Şu anda konsept aşamasındaki araç, önümüzdeki yıllarda Avrupa’da satışa sürülebilir.