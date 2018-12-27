Music Year in Review adlı uygulama, Apple Music kullanıcılarının yıllık müzik alışkanlıklarının bir özetini çıkararak geride bırakmak üzere olduğumuz yılın bir özetini sunuyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik uygulamalarından biri olan Apple Music, kullanıcılarına bir yıllık özet hizmeti sunmamaktadır. Dolayısı ile yeni yıla yaklaşırken geride bırakmak üzere olduğunuz yılda en çok hangi sanatçıları dinlediğinizi, en popüler şarkılarınızı, uygulamada ortalama ne kadar vakit geçirdiğinizi göremezsiniz.

Ancak NoiseHub tarafından geliştirilen ‘Music Year in Review’ uygulaması, Apple Music’in sunmadığı yıllık özetine basitçe bir göz atmanızı sağlar. Uygulama, Spotify’ın Wrapped hizmetine benzetilebilir ancak çok daha basit ve az bilgiye sahiptir. Yine de Apple Music’in hiç bilgi vermediğini düşünürsek iyi bir uygulama olduğu söylenebilir.

Tek yapmanız gereken Music Year in Review uygulamasını indirdikten sonra e-posta adresini girmek ve Apple Music hesabınızı uygulamaya bağlamak. Uygulama, Apple Music verilerinizi inceledikten sonra karşınıza favori sanatçınızı toplam kaç saat dinlediğinizi, en beğendiğiniz 5 şarkı ve sanatçıyı, son olarak da tür, şarkı ve sanatçı gibi genel favorilerinizi gösteren üç ayrı grafik çıkarır.

Tahmin edebileceğiniz gibi tüm grafiklerin kendine ait bir ‘paylaş’ düğmesi bulunuyor. Dolayısı ile Apple Music’in 2018 özetini sosyal medya hesaplarında da paylaşabilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi uygulamasının Spotify Wrapped gibi sayfalar dolusu özet göstermek gibi bir vaadi yok. Ancak 2018’deki müzik zevkinizi öğrenmek isterseniz faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.