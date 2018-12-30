Microsoft'un uygulama mağazası, yeni gelen uygulamalar ile birlikte her geçen gün en büyük uygulama mağazası olma yolunda ilerliyor. 2018'i kaçırmış olsanız bile hala geç değil çünkü bu uygulamaları kullanabilmeniz için önünüzde yepyeni bir yıl var. Microsoft uygulama mağazasında göze çarpan 10 ücretsiz uygulamayı sizler için derledik.

Windows uygulama marketine yüklenen uygulama sayısı her geçen gün artarken, haliyle işinize yarayabilecek uygulamaları gözden kaçırma ihtimaliniz de aynı oranda artıyor. Gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları kolayca bulabilmeniz için hazırladığımız listemizde 10 uygulamanın hepsi ücretsiz. Eğer siz de bir Windows kullanıcısıysanız, listemize gelin birlikte göz atalım.

1. Microsoft To-Do

Microsoft To-Do, basit kullanımıyla öne çıkan bir hatırlatıcı ve planlayıcı uygulaması. 2019'da zamanınızı verimli kullanmak ve unutmamanız gereken şeyleri not almak istiyorsanız bu uygulama tam da size göre. Çevrimiçi olma özelliği sayesinde her yerden ulaşabileceğiniz planlarınızı asla aksatmayacaksınız. Microsoft tarafından geliştirilmiş bu yazılımı buraya tıklayarak bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

2. Microsoft Sticky Notes

Not almadan yapamayanlardansanız, bu uygulamayı kesinlikle indirmelisiniz. Daha önceki birçok Windows sürümünden de aşina olduğumuz dijital not kağıtları artık çok daha kullanışlı. Kısa vadeli ve uzun vadeli notlarınızı ayırmanızı sağlayacak özelliği sayesinde vazgeçilmezleriniz arasına girebilecek bu uygulamada, Android cihazınızdaki notlar ile Windows'unuzdaki notları senkronize edebiliyorsunuz. Microsoft Sticky Notes uygulamasını ücretsiz olarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

3. Fitbit Coach

Formda kalmak için spor salonlarına gitmenize gerek yok. Fitbit Coach, bilgisayarınızın olduğu her yerde size antrenman yapma fırsatı veriyor. Adeta kişisel koçluğunuzu yapan uygulama ile geriye dönük çalışmalarınızı görebilirken, yaktığınız kalorileri de takip edebilirsiniz. Uygulama içi satın almalar ile hedeflerinize ve yeteneklerinize göre bir antrenman programı sunan Fitbit ile kesinlikle istediğiniz fit vücuda kavuşacaksınız. Fitbit Coach uygulamasını buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

4. Night Eye

Geceleri bilgisayar kullanırken yaşanan en büyük sorunlardan biri gözlerimizin ağrıması. Her sitenin gece modunun olmamasından dolayı maruz kaldığımız beyaz ve parlak ekranlar artık tarihe karışıyor. Night Eye kullanarak birçok siteyi gece moduna alabilirsiniz. Microsoft Edge ile birlikte kullanmanız gereken uygulamayı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

5. Trello

Sık sık ekip çalışması yapan biriyseniz, ekibinizin ve sizin verimliliğini arttıracak Trello'yu kesinlikle indirmelisiniz. Trello'da oluşturduğunuz kişi kartları ile kolayca iş bölümü yapabilir, aynı zamanda çevrimiçi olmasından dolayı görev listenize her yerden erişebilirsiniz. Proje yönetim uygulaması Trello'yu buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

6. ReddPlanet

Dünyanın en popüler forum sitelerinden Reddit'i takip etmenin en güzel yolu olan ReddPlanet'i denemenizi öneriyoruz. Kişiselleştirmelere izin verilen uygulamada Reddit hesabınıza giriş yapabilir ve içerikleri takip edebilirsiniz. ReddPlanet'i buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

7. Adobe Photoshop Express

Fotoğraflarınıza farklı bir görünüm kazandırabileceğiniz uygulamada hızlı ve kolay düzenlemeler yapabilirsiniz. Birçok farklı efekt ve düzenleme araçlarıyla düzenleyeceğiniz fotoğraflar, sosyal medya hesaplarınızı harika fotoğraflar ile dolduracak. Fotoğraf konusunda dünyanın en ünlü şirketi Adobe tarafından geliştirilen Adobe Photoshop Express'i buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

8. Duolingo

Yabancı dil öğrenme uygulamalarının en popülerlerinden Duolingo artık Windows Mağazası'nda. Temelden uzmanlığa sürekli bir yolculuk sunan Duolingo'da yalnızca İngilizce değil neredeyse tüm dünya dilleri var. Duolingo'nun Windows sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

9. Flipboard

Günün sonunda eve gelip haberlere bakmak istediğinizde size özel bir gazete olması ne güzel olurdu. Flipboard, tam olarak kişiselleştirilmiş bir haber uygulaması. Belirleyeceğiniz kategorilerdeki tüm haberleri kaçırmadan takip etmenin en kolay yolu olan Flipboard'u buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

10. Speedtest by Ookla

Özellikle internet altyapısının hala tam olarak oturmadığı ülkemizde internet hızımızı öğrenmek bile kimi zaman çok zor olabiliyor. İnternet hızınızı detaylı olarak analiz edebilen SpeedTest'in Windows uygulamasını buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.