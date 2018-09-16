Akıllı telefon teknolojilerinin hızlı gelişimi nedeniyle kendine bir telefon seçemediyseniz, sizler için en iyi 10 telefonu derledik.

IFA’da tanıtılan telefonların yanı sıra bu sezon, tam da yeni çıkacak akıllı cihazların tanıtıldığı dönem. Eğer yeni bir akıllı telefon alacaksanız, yenilerine göz atmadan karar vermemeniz için 2018 Eylül ayının en iyi akıllı telefonlarını sizler için derledik.

Vivo NEX S

NEX S, dönemin akıllı cihazlarından daha farklı bir tasarıma imza atıyor. Çentikli ekran özelliğini sevmeyenler için biçilmiş kaftan. 4000mAh uzun ömürlü pili, 8GB RAM, 256GB depolama alanı ve Snapdragon 845 kullanan cihaz tam bir performans canavarı.

LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ

İki cihaz da birbirinden güçlü özelliklere sahip olsa da V35 ThinQ modelinin çentiksiz OLED ekranla gelmesi, tercih sebebi olabilir. G7 ThinQ modeli de LCD ekrana sahip.

HTC U12+

Son dönemlerde zor zamanlar geçiren HTC, yaşadığı maddi sıkıntılara rağmen gerçekten kullanışlı amiral gemisi telefonlar çıkarıyor. Edge Sense 2.0'ın yenilikçilik örneğini gördüğümüz cihaz, yüksek kaliteli video ve fotoğraf çekimleri ile de dikkat çekiyor.

BlackBerry KEY2

Son yılların trendlerinden oldukça uzak cihazlar yapan BlackBerry, uzun zaman sonra kendisini tekrar göstermeye başladı. Fiziksel tuşlara sahip olan BlackBerry KEY2, farklı kısayolların da olmasıyla oldukça dikkat çekiyor.

Huawei P20 Pro

Listedeki en şık cihazlardan biri olan Huawei P20 Pro, farklı renk skalasıyla dikkatleri üzerine çekti. P20 Pro, kullandığı Kirin 970 işlemcinin yanı sıra Leica gibi lider kameralara sahip olmasıyla gibi üst sınıf özellikler sunuyor. 2 gün kullanılabilen pil ömrü sayesinde P20 Pro, sizi asla yarı yolda bırakmıyor.

OnePlus 6

Yüksek çözünürlüklü kamerası ve en son çıkan Android sürümüne sahip olan cihaz, OnePlus’ın en pahalı ama en iyi cihazı olabilir.

Sony Xperia XZ2

Xperia XZ3 cihazı henüz IFA 2018'de tanıtılmasına rağmen, piyasadaki en hızlı ve en stabil işleyen cihazlardan biri olarak XZ2 daha çok öneriliyor. Yakın özelliklere rağmen daha uygun fiyatlı olması, XZ2’yi bir adım öne çıkarıyor.

Google Pixel 2 XL

Android telefon almak istiyorsanız, Google’ın telefonlarından birini almak oldukça mantıklı bir karar olabilir. Android’in sahibi olarak Google'ın, telefonlarında en yeni sürümleri sunacağını düşünmek doğru bir karar olur. Aylık güvenlik güncellemeleri veya sistem güncellemesi gibi önemli yazılım gereksinimlerinin aksatılmıyor olması, Google Pixel 2 XL için önemli bir özellik.

Samsung Galaxy S9 ve S9+

Android adı duyulduğunda akla gelen ilk isim, sahibi olmasına rağmen Google değil Samsung oluyor. Gerçekten yüksek kaliteli amiral gemilerini piyasaya süren markanın, hemen hemen bütün cihazları fiyatının karşılığını veriyor.

Samsung Galaxy Note 9

Bir süredir zirvede oturan Note serisi; büyük ekranı, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çok fonksiyonlu S-Pen’i birlikte bir kullanıcının ihtiyacı olan her şeyi karşılıyor.