2018'in En Sağlıklı 25 Şehri (Türkiye'den 4 İl)

Teknoloji aleminde oldukça dolu dolu geçen 2018 yılı bitmek üzere. Bu bağlamda; 2018 yılının en sağlıklı 199 şehrini, dünya çapındaki şehirler ve ülkeler hakkında dünyanın en büyük veri veritabanına sahip Numbeo belirledi. 199 şehirden oluşan listenin ilk 5'inde 1 ilimiz ve geri kalanında 3 ilimiz daha yer alıyor.
25. Kopenhag, Danimarka
Puanı: 77.13
24. Manchester, İngiltere
Puanı: 77.38
23. Guadalajara, Meksika
Puanı: 77.56
22. Mangalore, Hindistan
Puanı: 78.28
21. Viyana, Avusturya
Puanı: 78.48
20. Brüksel, Belçika
Puanı: 78.53
19. Lahey, Hollanda
Puanı: 78.68
18. Bangkok, Tayland
Puanı: 78.92
17. Madrid, İspanya
Puanı: 79.14
16. Edinburgh, İngiltere
Puanı: 79.47
15. Minneapolis, ABD
Puanı: 79.92
14. Canberra, Avustralya
Puanı: 80.15
13. Hamburg, Almanya
Puanı: 80.20
12. Tokyo, Japonya
Puanı: 80.55
11. Brisbane, Avustralya
Puanı: 80.58
10. Hamilton, Kanada
Puanı: 81.17
9. Valensiya, İspanya
Puanı: 81.26
8. Nijniy Novgorod, Rusya
Puanı: 81.63
7. Münih, Almanya
Puanı: 81.99
6. Leeds, İngiltere
Puanı: 82.14
5. Bursa, Türkiye
Puanı: 82.94
4. Taipei, Tayvan
Puanı: 83.95
3. Seul, Güney Kore
Puanı: 84.41
2. Glasgow, İngiltere
Puanı: 84.47
1. Chiang Mai, Tayland
Puanı: 85.45
Toplam 199 şehirden oluşan 2018'in En Sağlıklı Şehirleri listesinde, ilk 25'in dışında 3 ilimiz daha yer aldı.
56. İzmir-Türkiye
Puanı: 72.31
89. Ankara-Türkiye
Puanı: 68.56
94. İstanbul-Türkiye
Puanı: 67.63
Numbeo tarafından; yaşam maliyeti, konut göstergeleri, sağlık hizmetleri, trafik, suç ve kirlilik dahil olmak üzere, yaşam koşulları hakkında güncel bilgilerle hazırlanmış Dünyanın En Sağlıklı 199 Şehri arasında 56. 89. ve 94. sırada olmak üzere 3 şehrimiz bulunurken, 5. sırada olan Bursa ilimiz bizleri gurulandırdı.