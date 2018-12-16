2018'in En Sağlıklı 25 Şehri (Türkiye'den 4 İl)

2018 yılı bitmeye her geçen gün yakınlaşırken, 2018'in en sağlıklı şehirleri belirlendi.

Teknoloji aleminde oldukça dolu dolu geçen 2018 yılı bitmek üzere. Bu bağlamda; 2018 yılının en sağlıklı 199 şehrini, dünya çapındaki şehirler ve ülkeler hakkında dünyanın en büyük veri veritabanına sahip Numbeo belirledi. 199 şehirden oluşan listenin ilk 5'inde 1 ilimiz ve geri kalanında 3 ilimiz daha yer alıyor.

25. Kopenhag, Danimarka

Puanı: 77.13

24. Manchester, İngiltere

Puanı: 77.38

23. Guadalajara, Meksika

Puanı: 77.56

22. Mangalore, Hindistan

Puanı: 78.28

21. Viyana, Avusturya

Puanı: 78.48

20. Brüksel, Belçika

Puanı: 78.53

19. Lahey, Hollanda

Puanı: 78.68

18. Bangkok, Tayland

Puanı: 78.92

17. Madrid, İspanya

Puanı: 79.14

16. Edinburgh, İngiltere

Puanı: 79.47

15. Minneapolis, ABD

Puanı: 79.92

14. Canberra, Avustralya

Puanı: 80.15

13. Hamburg, Almanya

Puanı: 80.20

12. Tokyo, Japonya

Puanı: 80.55

11. Brisbane, Avustralya

Puanı: 80.58

10. Hamilton, Kanada

Puanı: 81.17

9. Valensiya, İspanya

Puanı: 81.26

8. Nijniy Novgorod, Rusya

Puanı: 81.63

7. Münih, Almanya

Puanı: 81.99

6. Leeds, İngiltere

Puanı: 82.14

5. Bursa, Türkiye

Puanı: 82.94

4. Taipei, Tayvan

Puanı: 83.95

3. Seul, Güney Kore

Puanı: 84.41

2. Glasgow, İngiltere

Puanı: 84.47

1. Chiang Mai, Tayland

Puanı: 85.45

Toplam 199 şehirden oluşan 2018'in En Sağlıklı Şehirleri listesinde, ilk 25'in dışında 3 ilimiz daha yer aldı.

56. İzmir-Türkiye

Puanı: 72.31

89. Ankara-Türkiye

Puanı: 68.56

94. İstanbul-Türkiye

Puanı: 67.63

Numbeo tarafından; yaşam maliyeti, konut göstergeleri, sağlık hizmetleri, trafik, suç ve kirlilik dahil olmak üzere, yaşam koşulları hakkında güncel bilgilerle hazırlanmış Dünyanın En Sağlıklı 199 Şehri arasında 56. 89. ve 94. sırada olmak üzere 3 şehrimiz bulunurken, 5. sırada olan Bursa ilimiz bizleri gurulandırdı.