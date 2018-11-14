Eski modellerini modernize etmekten vazgeçmeyen Nokia, sağlamlığı ve uzun pil ömrü ile tercih edilebilir bir model olan Nokia 106'yı tanıttı.

Akıllı telefon pazarında her geçen gün biraz daha yükselen Nokia, klasik telefon üreticisi kimliğini de kaybetmek istemiyor. Daha önce pek çok klasik modelini modernize ederek yeniden hayata döndüren Nokia, şimdi de ilk kez Ağustos 2013’te piyasaya çıkan tuşlu telefonu Nokia 106’yı yeniden piyasaya sürüyor.

Orijinalinden çok daha ergonomik bir yapıya sahip olan 2018 model Nokia 106, doğal bir renklendirmeye sahip olan polikarbonat malzemeden üretildi. Bir akıllı telefon ile kıyaslandığında çok daha sağlam olan Nokia 106, güçlü bataryası ile 21 güne kadar bekleme, 15 saate kadar da konuşma süresi vadediyor.

1.8 inçlik QQVGA (160x120 piksel) TFT ekrana sahip olan cihaz, MediaTek MT6261D işlemci ve 4MB RAM kapasitesi ile geliyor. Micro-USB girişi ile şarj olan ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan cihazda FM radyo desteği bulunuyor. Cihazın kalın gövdesinin altında 800mAh’lik bir batarya bulunuyor.

Cihazın yalnızca koyu gri renk seçeneği bulunuyor. İlk olarak Rusya’da satışa çıkan cihazın fiyatı 130 TL civarında. Ancak ülkemizdeki vergiler ile birlikte fiyatın 150-160 TL’leri bulup aşması muhtemel. Telefonun akıllısına ihtiyaç duymayanlar için faydalı bir ürün olabileceği söylenebilir.