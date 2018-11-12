Uzmanların söylemlerine göre Apple AirPods 2, bu yılın sonuna kadar tanıtılacak.

Apple AirPods, tamamen kablosuz bir kulaklık olmasıyla kullanıcıların oldukça ilgisini çekmişti. AirPods'un paketinden çıkan ve hem şarj hem de saklama kutusu olarak kullanılan cihaz ise, AirPods'ların 4-5 kereye kadar daha şarj edilerek, çok daha uzun zamanlar boyunca kullanılabilmesini sağlamasıyla, AirPods'un deyim yerindeyse kalbi olarak karşımıza çıkmakta.

Apple'ın Bluetooth'tan sertifika aldığına dair bir bilgi daha önce ortaya çıkmıştı. Uzmanlar tarafından yapılan tespitler ise AirPods 2'nin, büyük ihtimalle yılbaşı satış dönemine doğru piyasaya sürüleceğini ön görmekte. Daha önce de oldukça isabetli tahminler yapan Ice Universe ise Apple'ın AirPods 2'lerini bu yıl bitimine kadar piyasaya süreceğini iddia etmekte.

"Apple AirPods 2'leri kesinlikle buy yıl içerisinde lanse edecek." ~Ice Universe

AirPods ailesinin yeni üyesi olacak AirPods 2'den, ilk jenerasyon AirPods'da bulunmayan yenilikler beklenmekte. Cihazın suya karşı dayanıklı olduğuna dair sertifika, daha uzun pil ömrü, her zaman dinleyen Siri ve kablosuz şarj desteği ise Apple'ın 2. jenerasyon AirPods'ları için beklenen özellikler arasında. Kablosuz şarj desteğinin, kullanıcıların hem AirPods'ları hem de taşıma kutularını kablosuz şarj adaptörünün üzerine yerleştirildiğinde aynı anda şarj edebilmelerine olanak sağlaması beklenmekte.

Yeni AirPods'ların eskisinin yerini alıp da mı satılacağı yoksa AirPods 2 ismiyle eski jenerasyonunun yanında marketlerdeki yerini mi alacağı şu an için bilinmez ancak Apple'ın son zamanlarda diğer ürünlerinde gerçekleştirdiği gibi, yeni AirPods'larda da fiyatları oldukça yükseklerde tutacağı âşikar.