2018 Yılına Ait Kaçırmamanız Gereken 8 Yabancı Dizi

Son zamanlarda güzel dizi yok diyenler için 8 adet dizi önerisi.

Eğer bu günlerde dizi arayışındaysanız ancak güzel bir dizi bulamıyorsanız endişelenmeyin, sizin için harika haberlerimiz var. 2018 yılına ait nefes kesici dizileri izlerken zamanın nasıl geçtiğini fark edemeyeceksiniz.

Patrick Melrose

Tür: Dram

IMDB Puanı: 8,4

Ana karakterimiz Patrick Melrose alkol ve uyuşturucu bağımlısıdır. Bu kötü alışkanlıklarından kurtulmak, çocukluk acılarını unutmak, ailesini affetmek ve mutlu bir aile kurmak ise kolay bir şey olmayacak.

Eğer dram seviyorsanız bu diziye hayran kalacaksınız.

Wild Wild Country

Tür: Suç, Belgesel

IMDB Puanı: 8,3

Osho, Oregon çölünün derinliklerinde asistanı Ma Anand Sheela ve onu takip edenlerle ütopik bir şehir kurmayı amaçlayan tartışmalı bir Hint gurusudur.

Netflix’in bu belgeselinde Osho’nun hikayesi anlatılır.

American Idol

Tür: Yarışma

IMDB Puanı: 4,2

American Idol herkese büyük bir yıldız olma imkânını sunan bir şarkı yarışması. 2018 yılında 17’inci sezonunu yayınlıyor.

Champions

Tür: Komedi

IMDB Puanı: 6

15 yaşındaki Michael ve annesi Michael’ın güzel sanatlar lisesinde okuması için New York’a gelirler. Annesi gönülsüz bir şekilde Michael’ı abisiyle yaşayan babasıyla tanıştırır. Babası, annesi hamileyken annesini terk ettiği için daha önce Michael’ı hiç görmemiştir ve “Champions” adında bir spor salonu vardır. Bundan sonra nasıl bir aile olabileceklerini bulmaları gerekiyor.

The Looming Tower

Tür: Dram

IMDB Puanı: 8

Bu dizide FBI ve CIA ajanları arasındaki çekişme konu alınıyor. Bir süre sonra Usame Bin Ladin ve El-Kaide saldırılarını önlemek için birbirlerine yardımcı oluyorlar ancak iki organizasyon kendilerini bir anda rekabet içerisinde buluyor.

Dizi 11 Eylül trajedisini konu alıyor.

The Handmaid’s Tale

Tür: Kurgu, Dram

IMDB Puanı: 8,6

Dizi gelecekteki totaliter bir şehirde yer alıyor. Bütün güç, bir problemi çözmeye çalışan askeri kısma ait: Eşleri hamile kalamıyor. Doğurgan olan yalnızca birkaç kadın var ve tek görevleri çocuk doğurup bebekleri devlete teslim etmek. Bazı vatandaşlar ise böyle zalimce kuralları kabul etmeyi reddiyorlar.

The Handmaid’s Tale 2017 yılında Emmy Ödülüne layık görüldü.

Atlanta

Tür: Komedi, Dram

IMDB Puanı: 8,6

Earn hayatta fazla bir şey başaramamış, ailesinden sürekli borç alan, kız arkadaşının evinde yaşayan ve yoksulluktan nasıl kurtulacağı hakkında bir fikri olmayan genç bir babadır. Earn kuzeninin rap yaptığını bilmektedir ve onun büyük bir yıldız olması gerektiğini düşünür. Bir anda sahip olduğu her şeyi (hiçbir şeyi) bırakarak kuzeninin menajeri olmaya ve hayatını yola sokmaya karar verir.

Bu diziyi izlerken sıkılmayacağınıza emin olabilirsiniz.

Killing Eve

Tür: Dram

IMDB Puanı: 8,5

Eve her zaman bir detektif olmak istemiştir ancak işi aslında düşündüğü kadar eğlenceli değildir. Ciddi olaylar alamaz ve tonlarca belge işiyle uğraşmak zorunda kalır. Eve profesyonel olduğunu kanıtlamak ister ve suikastçı Villanelle ile tanışır. Ancak Villanelle, Eve’in peşine düşer.