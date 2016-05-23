2018 yılının Instagram için oldukça verimli geçtiği söylenebilir. Peki 2018 yılında Instagram kullanıcıları en çok hangi ünlüleri takip ettiler hiç merak ettiniz mi?

Bir yılı daha geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da sosyal medya mecrası büyümeye, yaygınlaşmaya devam etti. Sosyal medyanın büyümesi, dünyaca ünlü isimlerin de her geçen gün yeni takipçilere kavuşmasına yol açıyor. 2017 ve 2018 yıllarına Instagram’ın en çok takip edilen ismi unvanı ile geçiren Selena Gomez, 2019 itibari ile bu unvanı kaptırmış durumda.

Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplara bir göz attığımızda futbolcuların, oyuncuların, modellerin ve müzisyenlerin en üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Yaz transfer döneminde Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, Instagram’da en fazla takipçisi olan isim konumunda bulunuyor. Önceki iki yılın şampiyonu Selena Gomez ise Ronaldo’nun hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. İşte Instagram’ın en çok takipçisi olan 20 ismi:

20- Demi Lovato - 70.8 Milyon

19- Kourtney Kardashian - 71.6 Milyon

18- Katy Perry - 74.5 Milyon

17- Miley Cyrus - 78.6 Milyon

16- Nike - 83.5 Milyon

15- Jennifer Lopez - 84.2 Milyon

14- Khloe Kardashian - 84.5 Milyon

13- Nicki Minaj - 97 Milyon

12- Kendall Jenner - 101 Milyon

11- Justin Bieber - 103 Milyon

10- Lionel Messi - 105 Milyon

9- Neymar - 108 Milyon

8- Taylor Swift - 113 Milyon

7- Beyoncé - 122 Milyon

6- Kylie Jenner - 122 Milyon

5- Kim Kardashian West - 123 Milyon

4- Dwayne Johnson - 126 Milyon

3- Ariana Grande - 141 Milyon

2- Selena Gomez - 144 Milyon

1- Cristiano Ronaldo - 149 Milyon

Daha detaylı bir listede Instagram’ın en çok takip edilen 50 isminin kim olduğunu incelemek isterseniz buraya tıklayarak Business Insider’ın detaylı listesine ulaşabilirsiniz.