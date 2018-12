2018 Yılında Tasarım Adı Altında Yapılmış Korkunç Şeyler

2018 yılı tasarım açısından çok da parlak geçmedi. Tasarımcılar SUV’leri kunduza çevirip telefonları garip şekillere soktular ama yılın en büyük tasarım sorunları yine de bunlar değildi.

Her yıl yeni ürünler çıkıyor, eski ürünlerin de yeni serileri ve yenilenmiş halleri karşımıza çıkıyor. Bazılarını çok seviyoruz, bazılarından ise nefret ediyoruz. Esas tasarım suçları ise genel olarak fark etmediğimiz ya da fark edip önemsemediğimiz yerlerde işleniyor.

1- Apple’ın Kulaklık Bıdısı

Apple’ın kulaklık girişi olmayan telefonları için üretilen bu dongle, BlueTooth olmayan kulaklıkların kullanımı için üretildi. Kendisi sürekli düşüp kaybolması ve kırılmasıyla bol bol sinir bozan bir varlık, aynı zamanda da Best Buy’ın en iyi performans gösteren ürünü. Bunu her kaybettiğinizde Apple, 9 dolara yenisini satıyor. Apple’ın yıllar önce vermiş olduğu kulaklık girişi tasarımı kararı hala can sıkmaya devam ediyor.

Bir de Dongle için Türkçe bir karşılık bulmalıyız.

İnsanlar ayrıca Apple ekranlarının on yıldır sağlamlığının artmamasından şikayetçiler. Genel olarak kırılan ve çatlayan ekranlar büyük bir sorun olarak gösteriliyor.

2- Google Chrome’a Zorunlu Giriş

Donanım problemi bir konu, yazılım problemi başka bir konu. Google’ın tarayıcısı Chrome’u artık Google kimliğinize otomatik olarak giriş yapmadan kullanamıyorsunuz. Google servisleriyle tarayıcı aktiviteniz arasındaki o bariyerin ortadan kalkmasına sebep olan, ciddi bir tasarım değişikliği bu.

3- T-Mobile’ın Kalite Çakallığı

T-Mobile bir GSM operatörü. Sahtekarlık yüzünden 40 milyon dolar ceza ödediler. T-Mobile kullanıcıları birini aradığında ve hat düşmediğinde insanlara sahte bir çalıyor sesi dinleten T-Mobile, “Biz iletişim sağladık, karşısı açmadı.” izlenimi vermeye çalışıyordu.

4- Alexa’nın Joker’e Bağlaması

Tasarımda yapılan bir hata da Amazon Alexa’ya ait. Son dönemde çeşitli suçlamalar ile karşı karşıya kalan Alexa’nın tasarımındaki hata, Alexa’nın durduk yere gülmesine sebep oluyordu. Amazon daha sonra bu sorunu düzelttiklerini açıkladı. Robota neden gülme özelliği koyduklarını ise kimse açıklamadı. Esas önemlisi ise akıllı asistanın becerileri ile onları gördüğümüz şekli arasındaki farkı ortaya koymuş oldu.

5- Onlar Nasıl Logo?

Trump yönetimi çok tartışılıyor. Yeniden seçilmek isteyen Trump’ın kampanyası için hazırlanan görseller ve Trump’ın eşi Melanie Trump tarafından, “Be Best (En İyisi Ol)” girişimi için bizzat tasarlanan logolar oldukça alay konusu olmuştu. Trump’ın Kim Jong-un ile olan görüşmesi anısına basılan paralar ise Kuzey Koreli diktatöre övgü olarak görülmüş ve ağır şekilde eleştirilmişti.

6- ABD Seçim Pusulaları

2018 ara dönem seçimleri için hazırlanan pusulalar o kadar kötü tasarlanmış bir sisteme sahip ki, Florida’da insanların %3.7’si, diğer tüm aşamaları tamamlamasına rağmen senatör seçiminde oy verememiş. Bunun sebebi de kötü tasarlanan oy pusulasında senatör seçimi için oy verilecek alanın notlar ve uyarılar arasında kalmış olması. Eyalette oy farkının sadece 15,037 olduğunu hatırlatmakta fayda var, yani bu oy farkı çok büyük etkilere sebep olabilir. Bir de orada seçim sistemi bizdeki gibi değil.