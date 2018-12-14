2019 Model Akıllı Telefonlarla Hayatımıza Girecek 10 Şey

Akıllı telefonların son yıllardaki değişimi, belki tasarım konusundaki özgünlük çabasını yok etti. Nitekim teknik açıdan alınan yol, çok daha fazlasını vadediyor. 2019'da çıkacak akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz özellikleri derledik.

2018, akıllı telefon teknolojilerinde oldukça ilginç gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Çentikli ekranların yaygınlaştığı, hatta bazı üreticilerin çift çentikli telefon üreterek işi iyice abarttığı bu yılın ardından, güzel gelişmeler ufukta görünmeye başladı.

2019 yılında görmeyi beklediğimiz teknolojilerin birçoğu, henüz son kullanıcıya sunulmadı, bazıları da hala prototip aşamasında. Katlanabilir ekran ve 5G, üzerinde çalışılan bu teknolojilerden ikisi. 7nm mimarisi ile üretilen yeni yonga setleri, onların beraberinde getireceği gelişmiş yapay zeka özellikleri ise şimdiden heyecan uyandırıyor.

Şimdi gelin hep beraber 2019 yılında çıkacak akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz 10 özelliğe göz atalım:

10. 7nm işlemci mimarisinin yaygınlaşması:

7nm mimarisiyle üretilmiş işlemcilere sahip telefonlar 2018'de piyasaya sürülmeye başladılar. Apple'ın iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerinde kullandığı A12 Bionic ve Huawei Mate 20 Pro'da kullanılan Kirin 980 çipsetleri bu teknolojiyi kullanıyor olsa da 7nm'lik Snapdragon 855 kullanan bir telefon henüz tanıtılmadı. 2019 yılının ilk aylarından itibaren özellikle amiral gemisi cephesinde göreceğimiz bu üretim teknolojisi, çok daha yüksek bir performans sağlarken; aynı zamanda pil tasarrufuna ciddi derecede katkı sağlayacak.

9. Daha etkin yapay zeka kullanım, kendi çiplerine sahip sesli asistanlar:

Mate 10 ve P20 serisi cihazlarıyla Huawei, akıllı telefonlara yapay zeka kazandıran ilk üreticilerden biri olmuştu. Geçirdiğimiz 2018 yılında ise diğer üreticiler de bu kervana dahil oldu. Yapay zeka, akıllı telefonlar için büyük bir heyecan yaratsa da beklenen etkiyi veremedi. Sadece kamera için birkaç iyileştirme ve genel kullanıma etki eden ufak tefek geliştirmeler yapabilen yapay zeka çipleri; 2019 yılında, çok daha fazla işe imza atabilir. Sesli asistanların hala o kadar da akıllı olmadığını düşünürsek en büyük geliştirmenin bu yönde yapılması muhtemel.

8. Daha uzun batarya ömrü:

Akıllı telefon üreticileri zaman zaman bataryayı küçültme yoluna gitseler de kullanıcıların, bu durumdan hoşnut olmadkları açıkça ortada. Yeni ve daha verimli yonga setlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, batarya kapasitelerinde küçük de olsa bir artış yaşanabilir, bu da pil ömrümüzü oldukça uzatabilir.

7. Delikli ekranlar:

"Infinity-O" adını verdiği tasarımıyla, delikli ekrana sahip ilk akıllı telefon Samsung tarafından üretildi. Diğer üreticiler de yavaş yavaş çentik yerine bu teknolojiyi benimseyebilirler.

6. 5G teknolojisi desteği:

Akıllı telefon üreticileri, 5G çalışmalarına bu yıl itibariyle başladılar. 2019 yılı ise 5G destekli akıllı telefonları ilk kez piyasada göreceğimiz bir yıl olacak. Çok daha yüksek hızlar sunacak olan 5G'nin ülkemizde ne zaman kullanılabilir hale geleceği ise henüz bilinmiyor. Ayrıca 5G, sadece yüksek hızlarla değil, Nesnelerin İnterneti çağının yükselişiyle de büyük önem taşıyor.

5. Bluetooth 5.0:

En yeni Bluetooth standardı olan Bluetooth 5.0, aslında o kadar da yeni bir teknoloji değil, ancak akıllı telefon üreticileri bu teknolojiye tam anlamıyla adapte olamadılar. Örneğin Huawei P20 serisinde Bluetooth 5.0 desteği bulunmuyor. Bluetooth 5.0'ın 2019 yılında standartlaşacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

4. Gelişmiş "kablosuz" şarj:

Kablosuz şarj, yıllardır var olan bir teknoloji, ancak standart haline gelen hızlı şarj teknolojilerine göre oldukça yavaş kalıyor. 2019 yılında kablosuz şarj teknolojilerinin, çok daha hızlı ve güvenli hale geleceğini söyleyebiliriz.

3. Daha dayanıklı tasarımlar:

Son yıllarda ön ve arka tarafı camdan oluşan telefonların popülerliği hat safhada. Hem güzel görünmesi hem de kablosuz şarj teknolojisine imkan tanıması sebebiyle akıllı telefon üreticileri, malzeme olarak camı tercih ediyorlar. Bu durum, beraberinde bazı dayanıklılık sorunlarını da getiriyor. 2019 yılında üreticilerin daha dayanıklı cam malzemeden veya daha farklı malzemelerden üretilmiş gövdelere sahip telefonları kullanıcılara sunmaları bekleniyor.

Tabii hiçbiri 3310'un eline su dökemez, o ayrı bir konu :)

2. Gelişmiş ekrana gömülü parmak izi tarayıcıların yaygınlaşması:

2018 yılının en önemli teknolojilerinden biri hiç şüphesiz ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar oldu. Ancak bu teknoloji, normal parmak izi tarayıcılara göre daha yavaş olması ve her zaman çok kararlı çalışmaması sebebiyle, beklendiği kadar ilgi görmedi. 2019 yılında ise, yıllardır kullanılan parmak izi tarayıcılarına elveda diyerek, daha gelişmiş ekrana gömülü parmak izi tarayıcılara merhaba diyeceğiz (Evet, OnePlus 6T bunun başlangıcıydı).

Katlanabilir ekran:

Bu konudaki ilk adımın, yıllardır katlanabilir ekranları geliştirme çalışmalarıyla gündem olan Samsung tarafından gelmesi bekleniyor. Güney Koreli şirketin hiç de boş durmayan Huawei ve Oppo gibi çok ciddi rakipleri bulunuyor. Katlanabilir ekran teknolojisi sayesinde, açıldığında çok daha büyük bir görüntüleme alanı sunan telefonları cebimizde rahatça taşıyabiliyor olacağız.

2019 yılı telefonları için bizim beklentilerimiz bu şekilde. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.